Sheinbaum comparte top 10 de Los Beatles para celebrar su día internacional

Con motivo del Día Internacional de los Beatles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum comunicó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que abrió una lista de reproducción en Spotify con algunas canciones que le gustan de Los Beatles.

El repertorio musical subido desde la cuenta de Spotify de Sheinbaum lleva el nombre de ‘Mis favoritas de Los Beatles’ y cuenta con 10 canciones del grupo inglés.

Te puede interesar: Con canción de los Tigres del Norte, AMLO busca convencer de inclusión en la Cumbre de las Américas

La mandataria capitalina dijo, “esta canción es del disco ‘Abbey Road’, que entiendo que es el último disco que salió, aunque la gente piense que es ‘Let it be’. Esta canción se llama ‘Something’ y es de George Harrison, las demás canciones son de Paul McCartney y John Lennon, pero esta es una gran canción, se me hace muy buena”.

Abrí mi Spotify con una lista de las 10 canciones que más me gustan de los Beatles... 🎸 Aquí les dejo la liga: https://open.spotify.com/playlist/5dqg3Fg3RUVM9c6HDpe5CY?si=EXi1dAdETWa2g24VIu3v3g #DíaInternacionalDeLosBeatles Posted by Claudia Sheinbaum on Wednesday, July 6, 2022

La lista de reproducción tiene una duración de 37 minutos con 35 segundos e incluye los siguientes temas: ‘Let it be’, ‘Yesterday’, ‘Blackbird’, ‘Something’, ‘Because’, ‘Strawberry Fields Forever’, ‘Come Together’, ‘Hey Jude’, ‘She´s Leaving Home’, ‘Across de Universe’.

Este tipo de acercamiento, lo realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 31 de mayo, nombrada ‘Música en las conferencias matutinas y algo más’. Dicha lista está compuesta de 20 temas, de los cuales, los últimos tres han sido agregados recientemente. ¿Cuándo y por qué pidió AMLO las canciones de su playlist?

¿Qué dice la canción que puso Sheinbaum?

Esta es la letra traducida al español de la canción ‘Something’, a la que la jefa de gobierno le puso ‘play’ durante su trayecto por las calles de la CDMX:

“Hay algo en la forma en que se mueve,

me atrae como ninguna otra amante.

Algo en la forma en que me enamora.

Ahora no la quiera dejar,

sabes que creo en el ‘cómo’.

En algún lugar en su sonrisa,

Ella sabe que no necesito a ninguna otra amante.

Hay algo en su estilo que me lo muestra.

Ahora no la quiera dejar,

sabes que creo en el ‘cómo’.

Me estás preguntando si mi amor crecerá:

No lo sé, no lo sé.

Quédate conmigo y puede que se manifieste.

No lo sé, no lo sé.

Algo en la forma en que ella lo sabe,

y lo único que tengo que hacer es pensar en ella.

Hay algo en las cosas que ella me muestra.

Ahora no la quiera dejar,

sabes que creo en el ‘cómo’.”

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV