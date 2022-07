El ministro de Transportes británico, Grant Shapps, se suma al pelotón de candidatos a suceder a Johnson

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Shapps se ha postulado para liderar un "gobierno táctico en nombre de un centro a menudo olvidado", según recoge la prensa británica.

Sin embargo, la noticia de la jornada ha sido el anuncio del ministro de Defensa, Ben Wallace, de que renuncia liderar el Gobierno pese a ser considerado por los analistas como uno de los mejor posicionados.

"Después de una cuidadosa consideración y de mantener consultas con colegas y familiares, he tomado la decisión de no participar en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador", ha hecho saber Wallace en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter. "No ha sido una decisión fácil de tomar", ha apostillado, "pero quiero centrarme en mi trabajo actual y en proteger a este país".

La carrera para suceder a Boris Johnson como líder del Partido Conservador de Reino Unido y, por extensión, como primer ministro presentó este pasado viernes su primer gran nombre, el del exministro de Finanzas Rishi Sunak, mientras el resto de teóricos favoritos estarían tanteando sus opciones antes de dar el salto definitivo.

Sunak dimitió del cargo el martes, en una acción coordinada con el entonces titular de Sanidad, Sajid Javid, que desencadenó una cascada de decenas de dimisiones en los dos días posteriores, hasta que Johnson terminó compareciendo ante las puertas de Downing Street para anunciar que no seguiría como líder del partido y, por tanto, como primer ministro.

Shapps y Sunak se suman a una reducida lista en la que hasta ahora sólo figuraban el diputado Tom Tugendhat y la fiscal general, Suella Braverman, si bien ninguno de ellos está en las quinielas entre los potenciales aspirantes con opciones a sustituir a Johnson.