Retienen a “Alito” Moreno en el AICM por supuesta “alerta migratoria”

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, mejor conocido como “Alito”, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de una hora por autoridades, al existir una supuesta “alerta migratoria” en su contra.

“Alito” denunció a través de su cuenta de Twitter que existe una persecución política, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después del acto a su llegada de una gira por Europa, donde acudió a señalar los peligros a los que se enfrenta la democracia mexicana ante Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Suiza.

El dirigente del PRI indicó que le hicieron llenar un documento con algunos errores y lo cuestionaron acerca de la intención de su viaje y si tiene antecedentes penales.

“¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!”, explicó el político priista, que está envuelto en una serie de acusaciones por enriquecimiento ilícito.

El también diputado federal expresó que tuvo que firmar varios documentos, al interior de una oficina del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin que existiera una razón definida, lo que, desde su punto de vista, habla de una persecución y una violación a la ley.

“Estoy llegando en un vuelo procedente de Francia aquí a la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias después de tenerme varios minutos en esa oficina llenando documentos y diciendo que tengo que firmarlos, que tengo una alerta migratoria”, dijo en un video.

“Alito” también se pronunció en contra de la dictadura; después, fue liberado por las autoridades del aeropuerto y publicó una foto en su casa mediante sus redes sociales.

Investigación de la FGR contra “Alito” causa revuelo

La publicación de la Presidencia de la República, el viernes pasado, sobre la existencia de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Alejandro Moreno por los delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude, provocó una reacción de la oposición, pues señaló que a la administración federal no le corresponden estas acciones de impartición de justicia.

Sin embargo, a esta institución del gobierno de AMLO no le correspondía dar dicho anuncio y, de inmediato, borró la publicación de la cuenta de Twitter, pues ni siquiera la FGR notificó sobre las indagatorias detrás de “Alito”.

