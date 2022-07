México nos dio 28 mil soldados gratis para blindar la frontera: Donald Trump

El magnate y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se perfila para competir nuevamente por la silla presidencial en la Casa Blanca, por lo que para atraer votantes continúa con discursos polémicos sobre su política migratoria, como el emitido este sábado desde Anchorage, Alaska.

Ante sus seguidores, el republicano aseveró que obligó a México a desplegar 28 mil soldados en su frontera sur e impedir el tránsito de migrantes desde Centroamérica, con la amenaza de imponer barreras arancelarias al comercio entre ambos países.

Sin embargo, eso no fue todo, pues, según su versión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ofreció a realizar un despliegue mayor de elementos de seguridad de las corporaciones mexicanas, si era necesario.

“México nos dio 28 mil soldados gratis, ¿sabes por qué nos los dieron?, por que les dije ‘si no lo haces, aplicaremos aranceles a todo producto mexicano que ingrese a los Estados Unidos. Me dijeron ‘le daremos 28 mil soldados, ¿quiere más?, porque con gusto podemos darle más. Respondí que no, pues no tendría donde colocarlos”, expresó ante su base de seguidores.

Sobre las características del presidente López Obrador, a quien ya se había referido antes como un “amigo”, indicó que, pese a ser “socialista”, trabajaron juntos para resguardar la frontera de Estados Unidos en contra de la migración.

“Su presidente es un gran tipo, es socialista, pero buen sujeto; nuestra frontera era la más segura en la historia reciente de Estados Unidos”.

De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Emerson College, el republicano se impondría al actual presidente, Joe Biden, en las elecciones del 2024, con el 44% y 39% de los votos, respectivamente, por lo que se ha confirmado el liderazgo de Trump al frente de la facción republicana en el país.

Rumbo a las elecciones legislativas de este año, pidió el voto por los representantes del Partido Republicano y aseguró que en el 2024 regresará a la sede presidencial, donde reinstaurará algunas de las acciones emblemáticas de su gobierno, como el programa “Quédate en México”.

“En el 2024 retomaremos nuestra Casa Blanca”, aseveró Donald Trump.

