Montadeudas engañan a servidor público y le quitan medio millón de pesos

La capacidad de engaño de los Montadeudas es tal, que hasta servidores públicos bien informados y de alto nivel caen en sus trampas, fraudes y extorsiones; que son propagados a través de sus 129 apps de créditos o préstamos de dinero exprés.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, informó que en ocho de cada 10 casos el daño económico o patrimonial, causado por los defraudadores, es menor a 25 mil pesos.

Sin embargo evidenció que no hay límite para los desfalcos perpetrados por los Montadeudas, ya se ha documentado que el monto de dinero promedio –antes citado– se puede multiplicar hasta mil 700%, sin importar el nivel socioeconómico, académico o político de la víctima.

“En 85% de los casos el daño patrimonial es menor a 25 mil pesos, aunque hay un caso de 450 mil pesos que sorprende; de una persona muy informada, que estuvo en el servicio público, que increíblemente fue engañada”, apuntó el funcionario.

Señaló que para sancionar este tipo de actos delictivos es necesario que los afectados denuncien y acudan al Ministerio Público (MP) para levantar una carpeta de investigación; por que sin ello, es todavía más complicado instrumentar una estrategia jurídica y legal contra las apps fraudulentas.

¿Quién financia a los Montadeudas?

El presidente del Consejo Ciudadano señaló que las bandas ligadas a los Montadeudas están financiadas –principalmente– por tres prácticas del crimen organizado de alto impacto: la trata de personas, tráfico de armas y narcotráfico; cuya operación no solo está asentada en México, sino en toda la región a América Latina.

Indicó que esto último es posible porque entre 45% y 70% de la economía de la región transcurre y se mueve en la informalidad; donde se favorece el manejo de dinero proveniente de “esas tres actividades principales” de la delincuencia, que operan en todo el continente.

“Las posibilidades de transferencias digitales y materiales –del dinero que manejan los Montadeudas– son prácticamente ilimitadas; si ocurre con las armas, si ocurre con el dinero, si ocurre con la información y los datos personales, ocurre con las transferencias”, que se realizan a través de las apps.

“Así que necesariamente hay dinero de toda procedencia, que circula a través de esas empresas –o apps– y muchas de ellas ni siquiera prestan dinero, porque engañan a tal grado que hacen pensar a las personas que después de dar un anticipo les van a entregar un préstamo”, dijo el funcionario.

Urge legislar contra los Montadeudas

Es necesario denunciar y abrir una capeta de investigación ante el Ministerio Público, para castigar a los Montadeudas. (Dreamstime)

Durante un space en Twitter, organizado por Publimetro para analizar por qué las autoridades no actúan contra los Montadeudas, el expresidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, explicó que no basta con levaran denuncias y armar expedientes ante el MP para detener los delitos en que incurren los estafadores aludidos.

Señaló que urge impulsar una reforma a las leyes financieras vigentes, que cierre los vacíos legales permiten a cualquier entidad o persona otorgar crédito, sin estar reguladas o supervisadas por las autoridades.

“Desafortunadamente o afortunadamente, en este país no es un delito otorgar crédito; porque no tienes que ser una entidad financiera para dar crédito”, como sucede con los Montadeudas.

“Esto ha originado muchas prácticas ilegales, donde empresas no financieras pueden hacer préstamos sin la supervisión de las autoridades; lo cual les permite operar en una franja muy gris, al margen de la ley o muchas veces fuera de la ley”, apuntó.

Mario Di Costanzo indicó que es necesario emprender una reforma que permita crear un registro de empresas y entidades que pueden otorgar créditos; con el fin de que éstas sean supervisadas por la Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con ello, puntualizó, todas las instancias que ofrezcan créditos o prestamos a la población, “van a tener que sujetarse a la tutela de Condusef y la CNBV, para dar cumplimiento de todos los ordenamientos relativos a transparencia, publicidad y sanas practicas; tal y como si fueran empresas financieras.

“No es un proceso complejo y, al menos, tendríamos a esas empresas en un registro y, sin ese registro no pueden otorgar crédito; no no se trata de inhibir el crédito, sino regularlo y de esta forma evitar que estos mercados negros de crédito –como el de los Montadeudeas– sigan afectando a los sectores más vulnerables de la población”, dijo.

Que haya una legislación más precisa no va a remediar el tema de liquidez ilegal e ilegitima –como las entidades ligadas a los Montadeudas– que transita por todo el continente. Por más regulación que haya, por más atención de los legisladores sobre este tema, no será suficiente; tiene que haber investigación policial; tiene que haber detenciones de las personas y sentencias, para que eso contribuya a disminuir costo-beneficio de estos organismos delictivos”. — Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano

