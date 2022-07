Audios vinculan a sobrino de Layda Sansores con presuntos “moches” en Álvaro Obregón

Dos presuntos audios de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lo vincularían con supuestos “moches” por 80 millones de pesos y mordidas por permisos de construcción en zonas prohibidas, cuando Sansores San Román fungía como alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México (octubre 2018-febrero 2021).

En una de las grabaciones se escucha, a quien se presume es Sánchez Sansores, hablar sobre los costos de departamentos en la zona del Pedregal sobre una mordida de 80 millones de pesos para obtener un beneficio de 800 millones de pesos.

“Un departamento en México, ¿cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal?, ¿Cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones, multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos ¿Cuánto quieres darle de “mordida”, el 10 por ciento son 80 milloncitos; bueno pues, ¿cómo con cuántos me voy a quedar yo de estos, o con cuánto te vas a caer?”.

En el otro audio, el sobrino de la mandataria presuntamente habla sobre pagos de entre 5 y 10 millones de pesos para licencias de construcción en zonas prohibidas.

“Aquí debe haber unos 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia y si no, te avientas unos tres o cinco años más en los que tú no construyes, eso un área donde no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio que necesite un permiso, tú ve y pregunta, óyeme tengo tal predio, quiero sacar una licencia y el permiso te cuesta por punto uno”.

— Se escucha en otra presunta grabación de Gerardo Sánchez Sansores.