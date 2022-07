Layda Sansores exhibe audio e “Alito” Moreno en el que habla de extorsionar a empresarios

Layda Sansores, filtró un audio en el que el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, habla con el exgobernador de Oaxaca, José Murat, sobre extorsionar a algunos de los más grandes empresarios de México a través de la comisión de Gobierno y de las reformas Fiscal y Minera.

En el audio se escucha a “Alito” Moreno mencionar nombres como los del exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer, y los empresarios Germán Larrea, Alberto Baillères, Álvaro Fernández y la empresa inmobiliaria GIGSA; mientras que Murat involucra a Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y a Grupo México.

El audio

Alito: Le digo Pepe: “es mi amigo”, clarito y el sin que le diga, me dijo “voy a ayudar”. Ok, está bien, “10 millones”, o sea 10 millones. No mames, güey, eso me diste tú, 500 mil dólares, y este 2 mil pinches celulares, o sea, “güey, puta madre, no mames güey. No manden nada”. O sea pero nunca dan.

José Murat: Es mucha lana.

Alito: ¡Es un chingo de lana!, ¡Un chingo!

José Murat: Luego van a pedir favores.

Alito: Ah no pérate, que el monopolio es la cogida que le van a dar.

José Murat: inaudible.

Alito: Estaban de perros ahí. Pero bien porque aparte lo fui a ver y te dije. Estaba hablando con el Checo en mi casa y entonces dices tú.

José Murat: Inaudible.

Alito: German Larrea, Bailleres, los de GICSA, Álvaro Fernández... Chinguen a su puta madre.

Inaudible

Alito: Cuando tenga la comisión vamos a cogernos a los empresarios con una reforma vergas, o sea pa’ que se caguen. Apretarlos, se van a cagar. Mira yo, ahorita me dijo Scherer, “No le dije”, “él ha cumplido”.

Alito: Que meta al bote al PAN, al PRD, pero que no se meta con nosotros el 7, puta, nos estamos tomando un café con él, muy bien, le dije, “nomás tengo interés en una cosa, la reforma fiscal”, “no”, dice, esa es la que quieren meter, pinche Scherer ¿no? Esos hijos de su puta madre es la primera que traen.

José Murat: No ,además pues la presentó él, así le dices. Y no la podemos parar. La minera, güey, yo tengo la minera, yo la hice.

Alito: Chinguen a su madre.

José Murat: Está parada. Se van a ir a llorar los del Grupo México, y Slim, y la Aramburuzabala. Todos esos cabrones nos van a mamar la verga. La minera.

No es con intención de humillar, responde Layda a Amlo

Tras el cateo que realizó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche a la residencia de Moreno Cárdenas, ubicada en el fraccionamiento Lomas del Castillo, una zona residencial de la entidad; Layda Sansores y Renato Sales Heredia señalaron que nada se hizo con la intención de humillar a “Alito” Moreno, luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, externó su “inconformidad” con el cateo a la casa del dirigente priista.

“Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, habló de la forma en que entraron a hacer la diligencia en la casa del presidente del PRI”, externó el presidente en su conferencia del 5 de julio.

Por su parte, Sales Heredia indicó que la “orden de cateo, está librada por la autoridad judicial” y añadió que “se solicita al juez que permita se haga una revisión del inmueble porque hay un delito del cual se le acusa, que es enriquecimiento ilícito”. Asimismo, explicó que la diligencia se realizó con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que previo a forzar la chapa se tocó en la propiedad sin recibir respuesta.

El titular de la FGE también detalló que estuvo acompañado de un valuador que determinará el valor de los bienes hallados en la propiedad, con lo que posteriormente se elaborará un dictamen.

Exhiben contrato electoral con Televisa

Sansores san Román aprovechó también la emisión del llamado “Martes del Jaguar” para exhibir un contrato por 800 mil pesos entre Televisa y el PRI por concepto de “servicios e inserciones medios impresos” durante el proceso electoral ordinario 2021.

Contrato por 800 mil pesos entre Televisa y el PRI por concepto de “servicios e inserciones medios impresos” durante el proceso electoral ordinario 2020-2021.

El contrato es firmado por Israel Chaparro Medina por parte del partido tricolor; y Julio Barba Hurtado, Jorge Agustín Lutteroth, Bibiana Rodríguez Pérez Moreno por parte de Televisa.

Contrato por 800 mil pesos entre Televisa y el PRI por concepto de “servicios e inserciones medios impresos” durante el proceso electoral ordinario 2020-2021.

Cabe recordar que el pasado 28 de junio la gobernadora de Campeche filtró un audio en el que el priista habla de justificar gastos de campaña con Televisa, de fondos procedentes de “caciques” y de candidatos a presidencias municipales. En este sentido Sansores aseguró que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, hace oídos sordos ante estas acciones de Moreno Cárdenas, pero en cambio se pone riguroso cuando se trata de Morena.

