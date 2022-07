Chino es buscado por presunto feminicidio al asfixiar a su esposa en la CDMX

El pasado viernes fue hallada sin vida una mujer identificada como Angie Lubiano Checa, de 34 años, en su domicilio ubicado en la colonia Anáhuac, segunda sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo de la mujer fue encontrado por su hermano, quien luego de estar tocando varias veces en la puerta de su domicilio sin recibir respuesta, decidió entrar.

SE BUSCA!

Se llama Wang Xin

Tiene 36 años

Es originario de China

Está acusado de asfixiar y asesinar a su esposa en una casa de @colanahuac_cdmx @AlcaldiaMHmx

Angie fue hallada por su mamá, muerta en su cama.

Si ud lo ubica, repórtelo a @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/iSHA9eLLd0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 22, 2022

El hombre pudo identificar signos de violencia, aparentemente en el cuello, es por eso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por el delito de feminicidio contra el esposo de Angie, Wang Xin, de 36 años de edad, hombre originario de China y quien hasta el día hoy es el principal sospechoso.

Además, en la plataforma de twitter circulan capturas de pantalla respecto a los últimos mensajes de Angie Lubiano con su mamá, a quien le dijo la noche del miércoles “Ven a mi casa, por favor, estoy enferma”.

"VEN a MI CASA POR FAVOR, ESTOY ENFERMA"

Es el msj de Angie

Así pidió ayuda a su mamá la noche del miércoles.

Cuando la hallaron, estaba muerta en @AlcaldiaMHmx

Su esposo Chino, es el principal sospechoso del FEMINICIDIO.@FiscaliaCDMX indaga.



El caso a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/A52WhxzcFu — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 22, 2022

En los textos de WhatsApp se puede leer un mensaje dirigido a su mamá: “Ven a mi casa, por favor, estoy enferma (...) Mi celular no tenía servicio”. Mismo que fue respondido: “Hija, voy para tu casa, me estoy vistiendo, no me asustes”, escribió la madre.

