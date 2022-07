Hallan los restos de Leydi Yaravi en bolsas y en estado de putrefacción en Guasave, Sinaloa

La tarde de este domingo 24 de julio, fue encontrado el cuerpo de Leydi Yaravi Durán Torres, de 33 años de edad, embolsado y estado de putrefacción al costado de un dren en Guasave, Sinaloa.

La joven fue reportada como desaparecida el martes 19 de julio, cuando acudió a un encuentro con su expareja, quien es el principal sospecho del feminicidio.

De acuerdo con los familiares de Durán Torres, salió de su domicilio pasado las 11:30 de la mañana el martes 19 de julio; sin embargo, su última conexión en su celular ocurrió a las 5:50 de la tarde cuando le mandó un mensaje a una de sus hijas.

En dicho mensaje, Leydi contó que su expareja la estaba maltratando físicamente, se puso violento, ya que se encontraba drogado.

“Hey aquí me trae en un carro, me anda pegando, no sé de qué es capaz de hacer”, fue el último mensaje que escribió.

La Fiscalía de Sinaloa inició con el protocolo Alba para dar con su localización

Posteriormente, los familiares se organizaron para realizar la búsqueda; desgraciadamente, después de cinco días los restos de Leydi Yarabi fueron localizados en cuatro bolsas y en estado de putrefacción en las inmediaciones de Leyva Solano, Guasave.

De acuerdo al reporte de la Fiscalía del estado, fue gracias a tatuajes que la joven poseía como su padre logró identificarla. Tras su muerte, quedan en orfandad sus tres hijas, todas menores de edad.

