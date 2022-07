“El Mencho” desmiente en video amenaza al periodista Rodolfo Montes

Fue el pasado 20 de julio cuando el periodista Rodolfo Montes acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional donde le notificó que fue amenazado de muerte por el narcotraficante y líder del Cártel Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Te puede interesar: “Asesinato de periodistas deja a México como un país de salvajes”, advierten especialistas

“¡Presidente, me amenazaron de muerte, presidente! ¡Por favor, por favor, presidente!”, interrumpió el reportero cuando el presidente estaba por concluir su conferencia. “¿Quién te amenazó?”, cuestionó el mandatario a su regreso.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer un video en donde presuntamente aparece el líder del CJNG, desmintiendo que amenazo de muerte al periodista, e incluso asegura que está a favor de la libre expresión.

“Por este medio me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas. Yo no me meto con medios de comunicación, yo, Nemesio Oseguera Cervantes me deslindo de las amenazas que recibió el periodista”, dice un hombre con un pasamontañas.

“Al señor Rodolfo Montes le reitero que no tiene que cuidarse de mi cártel, al contrario le reitero mi amistad”, afirmó.

Puedes revisar: Sears celebra su 75 aniversario en grande

En la grabación se puede apreciar al supuesto líder junto a 17 integrantes de su grupo delictivo, igual con pasamontañas y armas de fuego de alto calibre.

“Yo no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, yo la apoyo, porque yo creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor. A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes, en lo absoluto”. finalizó en su discurso.

Video: "Nosotros no lo amenazamos" El Mencho



* El capo jefe del CJNG se deslinda de la amenaza al periodista Rodolfo Montes



El periodista Rodolfo Montes denunció en una de las conferencias mañaneras de AMLO que había sido amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pic.twitter.com/B5dnscraYH — Rodolfo Franco Informa (@RFInforma) July 25, 2022

“Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo el mundo, presidente. Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron, pero sospecho de alguien más, están ocultando a un servidor público, tengo las pruebas y estoy presentando todo en la Feadle, presidente. Perdón”, fue lo contó Montes al mandatario tabasqueño la mañana del 20 de julio.

Más información: “¡Presidente, me amenazaron de muerte!”, pide periodista apoyo a AMLO