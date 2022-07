Hombres víctimas de violencia doméstica, entre la duda y la negación

La vergüenza de reconocerse como víctima de violencia doméstica hace que los hombres no se atrevan a denunciar Foto: Dramstime

La violencia doméstica no es un fenómeno nuevo y sus víctimas no solo son las mujeres, pues también los hombres padecen de ellos, aunque sus motivaciones no son las mismas que en las agresiones hacia las mujeres; además, destaca que el machismo provoca que se nieguen a denunciar, las autoridades duden de ellos y que las burlas y percepción social de debilidad los motive a callar.

La psicoanalista y escritora Adriana Ortíz destacó que aunque la proporción de hombres que denuncian ser víctimas de violencia doméstica es menor al de las mujeres, no es un fenómeno que deba tomarse a la ligera.

También expuso que este tipo de violencia no solo se vive en parejas heterosexuales, sino también en las homosexuales, por lo no se deben idealizar o romantizar estas uniones porque se negaría esta realidad se vive en ellas.

“Dejemos en claro que a los hombres no los violentan por el simple hecho de ser hombres. Pero socialmente cuando una mujer denuncia violencia doméstica es más fácil o se da por hecho que así ocurre; sin embargo, cuando un hombre lo haces, es complicado que las autoridades le crean, incluso si lo habla con sus amigos puede ser víctima de burlas porque socialmente los hombres tienen que ser los fuertes y al reconocer que son víctimas de violencia se siente sumamente avergonzados”, dijo en entrevista con Publimetro.

La especialista explicó que en su ejercicio profesional el tipo de violencia más revelada por los hombres, además de que está documentada, es la psicológica por medio de tácticas de control, decirle palabras denigrantes, no permitirles ver a sus familiares o amigos, estar al pendiente de su celular para revisar las llamadas y mensajes que reciben.

“Son pequeñas cosas que de forma reiterada dañan el autoestima del hombre de una manera muy fuerte. También se incluye el aspecto sexual, como presionarlo como para que haga cosas que no se quiere o que la mujer le revele que le es infiel y se jacte de esa situación, decirle que le da asco tener relaciones sexuales con él; amenazarlo con hacer un escándalo, golpearse o atentar contra su vida o integridad para culparlo de sus heridas, así como obligarlo a mantener la relación bajo amenazas similares”.

Adriana Ortiz añadió que en las parejas homosexuales la violencia también está presente, pues una de las amenazas recurrentes es que se intimide al otro con revelar su preferencia sexual en caso de que no lo haya hecho, por lo que esa presión le impide denunciar que es víctima de maltrato.

“El machismo nos perjudica a todos porque nos asigna roles preestablecidos, como considerar que los hombres no lloran, deben ser agresivos, siempre se debe de aguantar, pero esos aspectos hay que cambiarlos desde la niñez, es importante que a los niños se les validen sus emociones. También hay prejuicios para pedir ayuda profesional al considerar que quien acude a terapia psicológica es débil”.

Por lo que consideró que los hombres también necesitan establecer sus redes de apoyo, para que en caso de ser víctimas de violencia doméstica tengan con quién recurrir en caso de necesitar ayuda, sin olvidar asistir a terapia para no repetir patrones y establecer una nueva relación amorosa en donde de nuevo la violencia doméstica se haga presente.