Confirman primer caso de viruela del mono en Oaxaca

Viruela del mono (Smith Collection/Gado/Gado via Getty Images)

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) informó que en Oaxaca se detectó el primer caso de viruela símica o del mono, y se suma a otros 10 estados del país que reportaron casos de contagios.

Te puede interesar: OMS declara alerta máxima por la viruela del mono

Con corte al 23 de julio, precisó, se tiene un total de 60 casos confirmados, de los cuales se confirmaron 59 casos, distribuidos en 11 entidades federativas.

En la Ciudad de México suman 35 casos, en Jalisco 12, Estado de México dos, Nuevo León dos, Veracruz dos, Baja California uno, Colima uno, Oaxaca uno, Quintana Roo uno, Sinaloa uno, Tabasco uno y un caso confirmado en Estados Unidos, con antecedentes de estancia en Jalisco.

Archivo - Viruela del mono. AGENCIA DE SEGURIDAD SANITARIA DEL REINO UNIDO (AGENCIA DE SEGURIDAD SANITARIA D/Europa Press)

El Sinave detalló que a partir del 13 de mayo de 2022, varios países no endémicos de la enfermedad presentafron casos de viruela del mono. Las áreas endémicas son Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (identificado solo en animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona, y Sudán del Sur.

Apuntó que hasta ahora los casos no han referido el antecedente de viaje, lo que representa un evento inusual. “Esto que representa un evento inusual. El alcance de la transmisión local aún no está claro. Hasta el momento no se ha identificado como una enfermedad de trasmisión sexual”, agregó.

Puedes revisar: Los mejores momentos en la mesa se viven en familia

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el 1 de enero y hasta el 21 de julio de 2022, informó que se acumularon 15 mil 328 casos confirmados y cinco defunciones (tres en Nigeria y dos en República Centroafricana) en 74 países, territorios y áreas de las seis regiones de la OMS”, señaló.

El Sinave recomendó implementar acciones de respuesta con el objetivo de proteger a los grupos vulnerables (individuos inmunodeprimidos, niños, mujeres embarazadas) que pueden estar en riesgo de enfermedad grave de la viruela símica. Esas acciones incluyen comunicación de riesgos dirigida y participación de la comunidad, detección de casos, aislamiento apoyado de casos y tratamiento, e identificación oportuna de complicaciones, rastreo de contactos.

Viruela del mono (Smith Collection/Gado/Gado via Getty Images)

Actualmente existen dos vacunas que en el pasado se empleo en el control de casos y contactos en Estados Unidos (ACAM2000 y JYNNEOS) para prevenir la viruela del mono. Sin embargo, los datos sugieren que la vacuna contra la viruela tiene una efectividad imprecisa para la prevención de este padecimiento, pero que podría oscilar alrededor del 85%.

“Dada las características epidemiológicas de la transmisión de este padecimiento, la vacunación podría ser de uso limitado y no de carácter universal, principalmente podría utilizarse en los contactos de personas enfermas que se haya expuesto por contacto directo con el caso en un periodo inferior a tres días post exposición”.

A la población en general, recomendó lavarse las manos con agua y jabón al terminar de revisar cada paciente, reforzar el apego a las precauciones estándar, de contacto, y gotas en la atención ambulatoria y hospitalaria de los casos sospechosos, probables o confirmados y que el personal de salud que haya atendido un caso confirmado debe permanecer atento sobre la aparición de síntomas sugerentes de viruela del mono, durante los 21 días posteriores.

Lo más visto de Publimetro TV