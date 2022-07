¿En qué entidades de México está tipificado el ataque con ácido o fuego?

Las agresiones con algún tipo de sustancia corrosiva química ha registrado un incremento en los registros oficiales durante la última década, siendo una de los ataques más crueles que viven las mujeres en México, tipificada en siete estados de la República Mexicana.

Ximena Canseco, cofundadora de la Fundación Carmen Sánchez, activista por los derechos humanos y feminista, comenzó el seguimiento de los casos registrados por la Secretaría de Salud de víctimas quemadas, de los que hasta el momento llevan documentados al menos 33 casos a nivel nacional de 1988 a 2022, que son:

1988 (un caso).

(un caso). 1990 (uno).

(uno). 2001 (uno).

(uno). 2012 (dos).

(dos). 2014 (uno).

(uno). 2015 (uno).

(uno). 2016 (dos).

(dos). 2017 (tres).

(tres). 2018 (cinco).

(cinco). 2019 (tres).

(tres). 2020 (cinco).

(cinco). 2021 (nueve).

Ximena Canseco conversó con Publimetro sobre la diferencia de las quemaduras que sufren las víctimas que acuden a la fundación, siendo por ácido, fuego, cloro industrial, alcohol etílico, gasolina, u otras sustancias flamables.

Ante esto, Canseco señala como urgente que se especifiquen los tipos de sustancias corrosivas químicas dentro de las leyes locales y federales, así como la creación de un protocolo ante cualquier tipo de quemadura para saber cómo actuar de manera individual, así como tener una guía de actuación en los hospitales públicos y privados ante estos casos.

¿Cómo es el proceso de una mujer agredida con sustancias corrosivas químicas?

En muchos casos, este tipo de agresiones son el desenlace de la violencia familiar que vivieron dentro de su casa, por lo que hay que tener claro que cualquier manifestación de violencia extrema contra las mujeres se puede prevenir solamente es cuestión de voluntad social y acción política . Las que han sobrevivido a los ataques con sustancias están en riesgo de sufrir una un accidente fatal a consecuencia de la agresión, los estragos psicológicos, los lavados quirúrgicos para que el cuerpo se desintoxique de los químicos que pueden permanecer hasta después de tres meses. No es un tema menor. La vida de las víctimas se convierte en citas con especialistas, quirófano, consultas psicológicas, el terror de enfrentarse de nuevo con su agresor, la omisión del Estado y la falta de empatía de la sociedad.

¿Qué pasa después de la agresión?

La mayoría de ellas inician el proceso legal a ciegas, enfrentan discriminación en el sistema de salud y justicia, entonces no solamente es un tema de por ejemplo impulsar y diseñar leyes y marcos normativos para prevenir esta situación, sino también capacitar y sensibilizar desde el ministerio público, peritos, abogados, jueces . Las víctimas se enfrentan con obstáculos para reincorporarse la vida, viven omisión del Estado, discriminación laboral, indiferencia social. Definitivamente, el Estado tiene una responsabilidad enorme en esto y mientras las víctimas llevan un proceso de recuperación muy largo, muy tardado.

¿Cuál es el origen de este tipo de violencia de género?

Este tipo de expresiones agresivas no son aisladas del resto de violencia que viven las mujeres en este país en dónde los agresores más bien amparados por esta impunidad social y del Estado que se creen dueños de la vida de las mujeres , de su cuerpo, de sus decisiones. No ven a las mujeres como personas o como humanas, sino más bien como cosa de las cuales ellos son dueñas, atentan contra su vida contra su dignidad contra también su integridad. Las manifestaciones de violencia extrema son crímenes del Estado porque si las autoridades no previenen, no investigan, no sancionan, seguirán repitiéndose estas conductas.

¿Qué vacíos existen para la erradicación de la violencia de género en México?

Las mujeres muchas veces no cuentan con redes de acompañamiento y seguridad que les permitan salir vivas de este tipo de situaciones y la violencia va escalando en sus vidas, y tienen que generarse estas redes de apoyo entre mujeres. Y que las instituciones del Estado no desestimen las denuncias, porque los ataques con ácido no se dan en el vacío, son el desenlace de un cúmulo de violencias que ellas vivieron antes incluso nosotras sabemos que hay víctimas, o sea, hay mujeres sobrevivientes ataques con ácido que son sobrevivientes de un intento de feminicidio .

¿Cómo apoyan las autoridades en la erradicación de la violencia de género en México?

Las acciones de las autoridades hacen pensar a las mujeres que no les van a dar medidas de protección que garanticen su vida. La línea de investigación presentada por la Fiscalía del Estado de Jalisco difundiendo videos que violan todo el debido proceso, afecta la imparcialidad de la investigación y revictimiza a Luz Raquel y genera una falta de apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia. No ha sido la única en el caso de Debanhi ocurrió exactamente lo mismo. Lo que hace la Fiscalía al exponer a la víctima es desacreditar, criminalizar, revictimizar . Las mujeres que en algún momento quieran denunciar, no lo harán. Es fundamental cambiar el actuar de las autoridades.

Estados en los que está tipificada la agresión con sustancias corrosivas químicas en México

Aguascalientes: El Artículo 107 del Código Penal local apunta que las lesiones dolosas serán consideradas como calificadas cuando sean por mutilación, con sustancias corrosivas o se hayan cometido en los órganos genitales o glándulas mamarias de la víctima. Será castigado el o los responsables con la sentencia de tres a ocho años de cárcel, dependiendo de las lesiones y si está o no en peligro la vida de la víctima .

El apunta que las lesiones dolosas serán consideradas como calificadas cuando sean por mutilación, con sustancias corrosivas o se hayan cometido en los órganos genitales o glándulas mamarias de la víctima. Será castigado el o los responsables con . Baja California Sur: Según la legislación estatal las lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género serán penadas de siete a catorce años de cárcel contemplando las sustancias corrosivas químicas como agravantes, que aumentarán hasta en dos tercios la sentencia de los responsables .

Según las lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género serán penadas contemplando las sustancias corrosivas químicas como agravantes, que . Ciudad de México: El Artículo 130 del Código Penal local estipula que los responsables tendrán de seis a ocho años de cárcel a quien ocasione la pérdida de cualquier función orgánica (de un miembro, órgano o de alguna facultad), o cause alguna enfermedad incurable o una deformidad a la víctima. Incrementando la pena al doble de lo antes mencionado si fueron empleadas sustancias corrosivas químicas de cualquier tipo, de acuerdo con el Artículo 131, siendo una pena de cinco a diez años de prisión y de cien a doscientos días multa .

El estipula que los responsables tendrán a quien ocasione la pérdida de cualquier función orgánica (de un miembro, órgano o de alguna facultad), o cause alguna enfermedad incurable o una deformidad a la víctima. de lo antes mencionado si fueron empleadas sustancias corrosivas químicas de cualquier tipo, de acuerdo con . Estado de México: El Código Penal local señala en el Artículo 238 que “cuando las lesiones se produzcan dolosamente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, o químicas o flamables, se aplicarán de cinco a diez años de prisión y de cien a doscientos días multa”.

El que “cuando las lesiones se produzcan dolosamente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, o químicas o flamables, se aplicarán de cinco a diez años de prisión y de cien a doscientos días multa”. Hidalgo: La legislación local suscribe una pena por lesiones cometidas que no pongan en peligro a la víctima de nueve meses hasta 10 años de cárcel . Asimismo, si se lesiona dolosamente a una mujer se aumenta una tercera parte a la sentencia por la lesión inferida y se duplica si se usa algún tipo de sustancia corrosiva química.

La suscribe una pena por lesiones cometidas que no pongan en peligro a la víctima . Asimismo, si se lesiona dolosamente a una mujer se aumenta una tercera parte a la sentencia por la lesión inferida y se duplica si se usa algún tipo de sustancia corrosiva química. Oaxaca: El Código Penal local castiga a quien lesione el cuerpo de una mujer por razón de género, con cualquier tipo de agente físico o sustancia corrosiva química con una pena de veinte a treinta años de cárcel y una multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización .

El castiga a quien lesione el cuerpo de una mujer por razón de género, con cualquier tipo de agente físico o sustancia corrosiva química con una pena . San Luis Potosí: La ley del Estado estipula un castigo de los siete a los 14 años de cárcel a quien cause lesiones a una mujer en razón de su género. La pena puede aumentar en dos tercios cuando las lesiones sean provocadas por sustancias corrosivas químicas.

Legislación federal

En marzo pasado, el Senado de la República aprobó una reforma al Artículo 6 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de tipificarlos ataques con sustancias corrosivas químicas como violencia física de género.

Los cambios efectuados en el Senado detallan que las substancias con las que se puede violentar a las mujeres pueden incluirse: el ácido, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otra sustancia pueda provocar lesiones.

La iniciativa se devolvió a la Cámara de Diputados con algunas adecuaciones, por lo que dicha instancia tendrá que dictaminar y aprobar los cambios correspondientes a la reforma.

