Estados (Crónica) El Real Madrid supera con nota su último examen de la pretemporada

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid cerró su gira de pretemporada en Estados Unidos con victoria, tras imponrese con autoridad (2-0) a la Juventus para superar con nota el último examen de preparación antes de disputar la Supercopa de Europa, gracias a los tantos de Karim Benzema, de penalti, y Marco Asensio.

Con el 'once' tipo de Ancelotti de inicio, el que presumiblemente disputará ese primer título de la temporada el próximo 10 de agosto, el conjunto merengue fue un rodillo y no dejó apenas oportunidades al club italiano en un Rose Bowl con 93.702 aficionados. Buenas sensaciones para culminar la preparación veraniega, dejando ver una contundencia defensiva que hace ser optimistas a los madridistas. A lo que hay que sumar la pegada característica blanca, que no parece haberse esfumado y da alas a un equipo con insaciable.

Benzema sigue desatado. Como ya ocurriera ante el América hace unos días, el francés abrió de nuevo el marcador, esta vez de penalti. La presión alta del Real Madrid dio sus frutos y permitió a los blancos correr a la contra, con Vinicius liderando la cabalgada, llegando al área rival, donde fue derribado claramente por Danilo. El '9' no falló desde los once metros y puso el 1-0 en el minuto 18.

El Real Madrid ya pudo adelantarse a los diez segundos de partido, pero el gol de Benzema tras una jugada ensayada fue anulado por fuera de juego. Los blancos fueron muy dominantes, empequeñeciendo a una Juventus que tampoco se guardó nada. Vlahovic contó con sus primeros minutos de la pretemporada, así como también saltaron al campo dos de sus principales incoporaciones, Torino Bremer y Di María, mientras que Pogba no jugó por lesión.

El gol blanco sentó bien a la Juventus, que olvidó las imprecisiones y mejoró en la presión, pero Modric y Kroos seguían campando a sus anchas por el césped, dueños del balón y el juego. Sin muchas más ocasiones claras para ninguno de los dos equipos, el Real Madrid se fue al vestuario con la sensación de que era el claro dominador del encuentro, también en la parcela física.

Ya en la segunda mitad, y solo con le cambio de Rüdiger por Militao en el Real Madrid, fue la 'Vecchia Signora' la que golpeó primero, aprovechando la excesiva relajación de los blancos en el inicio del segundo envite. Un balón a la espalda de Carvajal pilló desprevenida a la zaga blanca, pero el disparo de Kean salió mordido y Courtois pudo atrapar fácil.

Hubo que esperar hasta el minuto 60 para ver a la segunda unidad del equipo blanco. Hazard, Asensio, Rodrygo, Camavinga y compañía saltaban al césped dando frescura, en un mensaje claro de Ancelotti. El italiano tiene claro que el 'once' titular del curso pasado también es el mejor equipo para empezar este año, ni Tchouameni ni Rüdiger pueden aún mejorar a su 'once' tipo, así como queda latente que Mariano, Latasa, Odriozola y Mayoral no cuentan para el técnico. Por su parte, se vio a un gran Hazard, que parece ser el '9' suplente, y un Asensio que aprovechó su oportunidad.

El balear anotó el 2-0 definitivo en el minuto 69 con un remate a bocajarro a centro desde la izquierda de Vallejo, después de una gran acción personal de Hazard. Así, el Real Madrid cierra con buena nota su gira por Estados Unidos (una derrota, un empate y una victoria), ya con la Supercopa de Europa del próximo 10 de agosto ante el Eintracht entre ceja y ceja.