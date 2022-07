Detenciones, acarreos y destrucción de boletas durante elecciones internas de Morena en seis entidades

Durante el proceso de renovación interna de los coordinadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Sinaloa y Veracruz se reportaron disturbios, cancelación de urnas, destrucción de boletas y acusaciones entre miembros de grupos internos del partido.

Este sábado, inició el proceso electoral para la renovación de la dirigencia de las consejerías estatales y nacionales del partido en los estados antes mencionados.

Disturbios durante votaciones en Guerrero

Militantes del distrito 05 de la Montaña de Guerrero realizaron disturbios en el marco de la elección de consejeros estatales y federales de este sábado.

El delegado de la Dirección de Transporte del gobierno del Estado en esa región, Taurino Reyes Leyva, fue el elegido para presidir la mesa receptora de votos, por lo que un grupo de simpatizantes morenistas al medio día a la mesa receptora, ubicada en el zócalo de Tlapa, para exigir su retiro.

Asimismo, los manifestantes solicitaban que los funcionarios estatales, el director de la Normal Regional de la Montaña, Saúl Rivera Mercenario, excandidato del PT por el distrito local 28 Abundio González, abandonaran la sede de votación.

El grupo de morenistas denunció que el excandidato del PT que se había afiliado a Morena durante la jornada electoral y se encontraba como funcionario de casilla, exigiendo que la elección se cancelara por la intervención de funcionarios del gobierno que encabeza la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

La votación continuó luego de que funcionarios y algunos militares rellenaran las urnas que retiraron con algunas boletas que se encontraban tiradas.

Acusaciones y trampas marcan elecciones en Michoacán

En Michoacán, el proceso electoral fue escenario de acusaciones y trampas electorales por parte de varios grupos internos de Morena en el Estado.

Algunos presidentes municipales, legisladores, regidores y síndicos, postularon a sus esposas y esposos para ser delegados nacionales, práctica que es indebida en una contienda electoral.

Se reportó filtración de votos en las urnas, uso de ambulancias y vehículos oficiales para el acarreo de gente, así como repartición de dinero, despensas y zapatos por parte de los aspirantes a delegados nacionales.

Los operadores denunciados más importantes fueron: el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y los diputados locales, Juan Carlos Barragán Vélez y Fidel Calderón Torreblanca.

Morenistas suspendieron por varias horas la elección en Tacámbaro por violencia y disturbios entre grupos políticos. El centro de votación de Uruapan fue escenario de conflicto cuando encargados de casillas fueron sorprendidos ‘embarazando urnas’ con votos falsos.

En Morelia, se reportó a funcionarios de casilla filtrando votos en las urnas de dos centros de votación.

La plaza principal de Pátzcuaro se encontraba rodeada de camiones en los que los líderes morenistas transportaron a gente para la votación de dirigentes estatales y naccionales de Morena.

El pago por voto fue de 500 pesos por persona, según fuentes que ese encontraban en el lugar, siendo el voto a favor de la esposa del presidente municipal, Julio Arreola.

En Tlalpujahua, se utilizaron vehículos oficiales como ambulancias y camionetas para acarrear a las personas que votaran a davor de la presidenta del DIF y esposa del alcalde, Alejandra Abad.

Asimismo, se sorprendió al equipo de la alcaldesa de Senguio, María Alejandra Vanegas Ríos, quienes acarrearon personas y repartieron despensas a favor de la primera dama de Tlalpujahua.

En Zitácuaro, la plaza principal se vio concurrida por autobuses y camionetas que trasladaron a los votantes para asegurar es sufragio.

🗳 En #Zitácuaro re reportan disturbios en la #elección de consejeros de #Morena, donde tuvo que intervenir la Policía Municipal para calmar los ánimos. pic.twitter.com/kDiVjvBW5e — La Voz de Michoacán (@vozmichoacan) July 30, 2022

Acarreados y destrucción de boletas en Oaxaca

Durante el proceso de renovación interna de coordinadores de Morena para los 10 distritos de Oaxaca, se reportaron disturbios, quemas de boletas y acusaciones de acarreo y compra de votos.

En los municipios de Matías Romero, Juchitán y el Istmo de Tehuantepec se registró la destrucción de boletas y disturbios en los puntos de votación, cancelando el ejercicio electoral en el útlimo mencionado.

Ante la situación la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena (CEE), Elizabeth Reyes, resaltó que “nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siempre ha cuestionado la compra de votos. Invitó a los y las que van a participar lo hagan bajo los principios de no mentir, no robar, no traicionar”.

El exdiputado local Flavio Sosa, comentó que hubo una “burda inducción” del voto en Huajuapan de León, en la Mixteca de Oaxaca, apuntando la presencia del presidente de casilla del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Asimismo, circularon imágenes de Noe Jara Cruz, hermano del gobernador electo Salomón Jara Cruz en donde se observa supuestamente ofreciendo prebendas a cambio del voto.

Por lo que el morenista rechazó lo dicho a través de su cuenta de Twitter diciendo que “Intereses ajenos a la #4T y que buscan adueñarse de Morena intentan desestabilizar el ejercicio democrático que se llevará a cabo el día de mañana. Está circulando esta imagen la cual, está por demás decir, es falsa. Mi compromiso siempre estará con el movimiento y la militancia”.

Santa María Petapa en Oaxaca, morena siendo morena. Los PNDJOS nos saben perder, buscan ganar ganar a como dé lugar y por encima de lo que sea.. algo así nos espera en el 2024#HijosDeMx unidad es el camino, no hay otra! pic.twitter.com/scAwtnH9tj — William Wallace (@WWBraveheart) July 30, 2022

Acusaciones en el proceso electoral interno en Tlaxcala

Ante la alta afluencia de votantes, las acusaciones por la presunta coacción de voto tuvo lugar en el proceso electoral interno de Morena en Tlaxcala.

Los contendientes para la elección de consejeros nacionales de Morena en Tlaxcala fueron: el titular de la Oficialia Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui; el director del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Fisica Educativa (Itife), Miguel Piedras Díaz; y el rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala de la región poniente, Victor Castro Lopez.

Otros contendientes fueron los alcaldes de Yauquemehcan, María Anita Chamorro, de Santa Cruz Tlaxcala, David Martinez, de Chiautempan, Gustavo Jiménez; de Tepetitla. Alan Alvarado; el actual dirigente estatal, Victor García y la exdiputada local, Luz Vera.

Eñ centro de votación fue instalado en Apizaco, municipio de la región, en donde militantes de Morena acusaron el supuesto acarreo de votantes con el fin de favorecer a Vivanco Chedraui.

Fuentes aseguran que Chedraui cuenta con el apoyo de la jefa de adquisiciones de la Oficialia Mayor de Gobierno, Oded Pérez García.

Asimismo se denunció la preferencia de algunos simpatizantes de Teolocholco, Apizaco, Zacatelco e Ixtacuixtla dentro de las filas de votación.

La afluencia registrada por la dirigencia local de Morena fue de al menos 36 mil personas en las sedes de Apizaco, Huamantia, Tlaxcala; mientras que en el centro de votación de Zacatelco hubo poco registro.

Luego de emitir su voto, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, abanderada por Morena, pidió a los participantes, militantes y simpatizantes respetar los resultados de la elección interna.

“Eso es muy importante, el respeto a los resultados porque vemos mucha participación y eso nos da mucho gusto porque finalmente lo que queremos es que haya el respeto. Se avizora una situación pacífica”, dijo.

Cuéllar Cisneros expresó que el proceso interno de partido seguirá teniendo buenos resultados hasta 2024, cuando sea el periodo electoral federal por la presidencia de México.

🗳️ll La gobernadora, @LorenaCuellar acudió al centro expositor para emitir su voto y así elegir a los consejeros nacionales de #Morena.



📹 @kballeroabraham pic.twitter.com/AVpLTaNoWS — Síntesis Tlaxcala (@TlaxSintesis) July 30, 2022

Acarreados en votación de Culiacán, Sinaloa

Los simpatizantes de Morena fueron trasladados en autobuses urbanos y de organizaciones para emitir su voto para la eleccion de los setenta consejeros de Morena.

En las sedes de los siete distritos electorales fueron instaladas las mesas receptoras, en donde los acarreados del partido entregaron su credencial para votar y un formato de inscripción.

Decenas de camiones acudieron a las sedes de votación, siendo la mayoría adultos mayores a votar y personas de ambos sexos, quienes fueron trasladados de regreso a sus lugares de origen.

En la plazuela “Obregón”, a un costado de catedral, en el centro de Culiacán, se instaló una casilla de votación que abrió después, lo que generó molestia en los votantes.

En la casilla, ubicada en el parque Hernando de Villafañe, en el municipio de Guasave, acudieron cientos de personas que fueron trasladadas en camiones con logotipos de la alianza de transportistas afiliados a la central campesina CNC.

Las quejas entre morenistas, en la mesa receptora ubicada en la plazuela de Urias.

En Mazatlán, hubo quejas de los morenistas en la mesa ubicada en la plazuela de Urias, ya que votantes afines al presidente municipal promovieron la emisión del sufragio a favor de sus allegados.

En el Jardín Botánico, frente a Ciudad Universitaria, la casilla de votación se abrió con más de media hora de anticipación.

Se observaron elementos encargados de la organización con chalecos morados que tenían el logotipo de Morena, dando prioridad a personas de la tercera edad, con capacidades diferentes y mujeres embarazadas, para emitir su voto, sin registro de protestas.

Gran cantidad de personas acuden a las votaciones para la elección de consejeros distritales de Morena en la plazuela de El Rosario, Sinaloa, muchos ciudadanos vienen de diversas sindicaturas pic.twitter.com/sCDJSV6Gfo — Revista ESPEJO (@EspejoRevista) July 30, 2022

Diputada es detenida tras enfrentamiento durante elecciones en Veracruz

La diputada local, Jessica Ramírez Cisneros, fue detenida este sábado, luego de ser acusada por causar destrozos durante la jornada electoral de consejeros distritales de Morena en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

La legisladora y su equipo de trabajo, acudieron a la mesa de votación ubicada en el parque de Los Dos Leones, en donde reclamó que no la dejaran entrar con las personas que la acompañaban.

Medios locales informaron que la legisladora y sus acompañantes, quitaron vallas metálicas para ingresar a la fuerza, por lo que fue necesaria la interveción de elementos de la policía municipal.

En un video que circula en redes sociales se observa a la legisladora local y a otras personas violentando las intalaciones electorales.

Ramírez Cisneros fue trasladada al Ministerio Público, a donde acudió el líder de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

En el municipio de Zongolica, se registrpo la quema de boletas y urnas por parte de morenistas, quienes protestaban que la hija de la alcaldesa estaba registrada como aspirante en la contienda interna, por lo que intervinieron elementos policiales.

Morena el Sur de Veracruz pic.twitter.com/e0uQQnlXmA — Josega (@gabrielcald_24) July 30, 2022

