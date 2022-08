EU convoca a China en protesta por las maniobras militares en Taiwán

El Gobierno de Estados Unidos convocó el jueves al embajador de China en Washington, Qin Gang, para protestar por las maniobras que lleva a cabo el gigante asiático en los alrededores de Taiwán, en medio del aumento de las tensiones por la visita a la isla por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi.

“Tras las acciones de China, convocamos al embajador (chino) Qin Gang a la Casa Blanca para trasladar una protesta por canales diplomáticos ante las acciones provocativas de China”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, en un comunicado enviado al diario ‘The Washington Post’.

“Condenamos las acciones militares de China, que son irresponsables y van en contra del objetivo de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, explicó, antes de incidir en que también se trasladó a Qin que Washington no ha cambiado su postura sobre ‘una sola China’.

En este sentido, Kirby dijo que Washington “dejó claro una vez más lo que se hizo en privado a los más altos niveles y en público”. “Nada ha cambiado sobre nuestra política de ‘una sola China’”, mencionó, al tiempo que destacó que “Estados Unidos está preparado para lo que China elija hacer”.

“No buscamos y no queremos una crisis. Al mismo tiempo, no seremos disuadidos de actuar en los mares y cielos en el Pacífico occidental, en línea con el Derecho Internacional, tal y como hemos hecho durante décadas, para apoyar a Taiwán y para defender una región Indo-Pacífica libre y abierta”, destacó.

Fuentes de la Casa Blanca citadas por ‘The Washington Post’ detallaron que la reunión tuvo lugar entre Qin y el subsecretario de la Casa Blanca y coordinador para Asuntos de la Región Indo-Pacífico en el Consejo de Seguridad Nacional, Kurt Campbell.

Pelosi llegó a Taiwán el martes por la noche en el marco de una visita que duró menos de 24 horas pero que levantó la polémica y fuertes críticas por parte del Gobierno chino, que considera la isla una provincia más bajo su soberanía.

