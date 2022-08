Captan a Jesús Ernesto, hijo de AMLO, en aeropuerto de Londres

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convirtió en tendencia a través de redes sociales, después de que se difundieran fotos de su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, en el Aeropuerto de Londres-Heathrow.

Las imágenes comenzaron a circular la tarde de este lunes, sobre todo en la red social Twitter, y fueron blanco de críticas por parte de los opositores al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, que se ha regido por una política de austeridad republicana y, ahora, de pobreza franciscana.

Captan al hijo menor del Presidente de la República, documentando en el mostrador Premier de Aeromexico en el Aeropuerto Heathrow de Londres, acompañado de la Embajadora de México ante el Reino Unido Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena. Y la Pobreza Franciscana? pic.twitter.com/Tpv3PwO4LT — Pikika (@dolowers58) August 9, 2022

Y aquí tenemos al señoritingo Jesús Ernesto, viajando a UK, en clase premier, y la nana que lo acompaña y le carga la mochila nada menos que la embajadora de Mex en UK… ELLOS, LOS DIFERENTES pic.twitter.com/dAaIkLpyY3 — Carla García  (@cvvvla) August 9, 2022

En el complejo aeroportuario, López Gutiérrez fue acompañado por la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco, mientras carga una mochila color negro del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por tal razón, las críticas también se dirigieron a la representante de México, al cuestionar el porqué de su compañía con el hijo del mandatario mexicano.

Aunque apuntaron que el motivo de su viaje es para vacacionar, otras versiones, como la de la senadora del PAN, Lilly Tellez, expresaron que podría tratarse de un traslado para realizar una estancia de estudios en el extranjero, en este caso Reino Unido.

“Mis sinceras felicitaciones al Presidente López y a la Doctora Beatriz Gutiérrez, por enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba. Alejar a su hijo del modelo educativo de Marx Arriaga y Elena Álvarez-Buylla les merece un reconocimiento como buenos padres de familia”.

Mis sinceras felicitaciones al Presidente López y a la Doctora Beatriz Gutiérrez, por

enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba.



Alejar a su hijo del modelo educativo de Marx Arriaga y Elena Álvarez-Buylla les merece un reconocimiento como buenos padres de familia. — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 9, 2022

Ante los ataques en contra de Jesús Ernesto López Gutiérrez por su apariencia física, AMLO se ha pronunciado al respecto, al asegurar que hasta en el crimen organizado se respeta a las familias, aunque sus opositores no lo han hecho.

“Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia, ¿no es así?, pero yo lo entiendo, es su grado de desesperación porque no pueden. ¿Y por qué no pueden?, porque no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden”, dijo.

Lo más leído en Publimetro