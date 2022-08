La sequía en Somalia deja ya más de un millón de desplazados

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) tienen constancia de que sólo este año se han registrado más de 755.000 nuevos desplazados, lo que sumado a las cifras acumuladas de meses anteriores eleva el dato por encima del millón.

Para el director de NRC en Somalia, Mohamed Abdi, este umbral debería equivaler a "una alarma masiva", ya que todo el país vive bajo el yugo de una emergencia en la que miles de familias han tenido que huir de sus casas "porque literalmente no les quedaba agua o comida".

Las agencias humanitarias reclaman ayuda de forma urgente --"antes de que sea demasiado tarde"--, en palabras de Abdi. Unos 5 millones de personas ya sufren niveles críticos de hambre y la cifra podría aumentar a más de 7 millones en pocos meses.

Personas como Hussein, un padre de ocho hijos, dan cuenta de que quienes no abandonan sus casas "no tienen ninguna oportunidad". "Sólo es cuestión de tiempo que mueran. Incluso aquí podríamos morir porque no tenemos nada", relata desde un campamento de desplazados tras perder sus cosechas y su ganado con motivo de la sequía.

A la falta de lluvias, exacerbada por el cambio climático, se han sumado el alza en los precios de los productos básicos, incluidos los alimentos, provocada por el conflicto militar en Ucrania, pero la ONU ha lamentado que la de Somalia sigue siendo "una de las crisis peor financiadas" del mundo.

La agencia de la ONU ha pedido 9,5 millones de dólares para garantizar la ayuda humanitaria y su responsable en el país africano, Magatte Guisse, ha reconocido que, a día de hoy, "no hay suficientes recursos". "La comunidad internacional debe implicarse para salvar vidas", ha reclamado.