Layda Sansores rinde informe entre coreografías y anuncia más audios de “Alito”

Layda Sansores presentó su primer informe como gobernadora de Campeche en un formato de espectáculo televisivo que arrancó con música personalizada, cantantes, bailarines, clases de maya y coreografías que, incluso, la misma mandataria realizó.

“No estamos de acuerdo de la solemnidades”, señaló Sansores al inicio del evento que por el despliegue de números musicales, bailarines, canciones personalizadas y producción no aparenta la austeridad que se pregona desde el gobierno estatal.

Minutos después de las 18:00 horas arrancó el evento en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, donde la mandataria se hizo presente bailando al ritmo del llamado“rugido del jaguar”, y se dieron cita los miembros de su gabinete encabezados por el secretario de Gobierno de la entidad, Anibal Ostoa Ortega.

También acudieron funcionarios estatales y empresarios; así como el dirigente nacional y la secretaria general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado y Citlali Hernández. Brilló la ausencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien en su representación envió a Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Otros de los ausentes fueron los gobernadores de los estados vecinos, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos; de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quienes enviaron a otros funcionarios en su representación.

Previo a presentar el informe, la mandataria había adelantado que éste correspondía al “año del diagnóstico, del rescate y de la planeación”, y señaló que “no habrá maquetas”, aludiendo a las obras inconclusas que dejaron los gobiernos de Carlos Aysa y Alejandro Moreno Cárdenas.

No obstante, lejos del diagnóstico y la planeación, los funcionarios del gabinete de Sansores desfilaron uno a uno presentando las cifras que el gobierno estatal destacó en su informe como la liberación de 158 kilómetros del el tramo para el Tren Maya en la entidad; la entrega de 500 títulos de propiedad o que la entidad no contrajo deuda a pesar de la reducción de 700 millones de pesos; pero no se habló del tema del alza en la incidencia delictiva o de cómo solucionarlo.

“Nos entretuvimos tratando de armar los rompecabezas, verdaderos rompecabezas y de anticipar situaciones para que no nos estallen en la cara; pero nos vamos a ir aplicando, todavía no cumplimos el año y creo que juntos vamos avanzando a buen paso”. — Layda Sansores San Román.

Volverá a presentar audios de Alito

Finalmente, Sansores San Román anunció que seguirá revelando audios de “Alito” Moreno en el llamado “Martes del Jaguar”, pues afirmó que su administración tiene ganada la mitad del amparo y que este le impide usar recursos públicos, y que ella continuará publicando los audios con recursos propios, a título personal y apelando al derecho a la información de los ciudadanos.

Transportistas inconformes

Mientras que al interior del centro de convenciones la mandataria presentaba su informe en lo que dio la impresión de ser una versión extendida de la emisión televisiva del llamado “Martes del jaguar”, en la que Sansores dio la voz a los secretarios de su gabinete para que presentaran su parte correspondiente del informe; al exterior un grupo de transportistas manifestaron su inconformidad con el gobierno local.

