Alcaldesa de Tijuana pide al narco cobrar factura con “quienes no les pagaron” y no contra la población civil

Luego de los incendios a transporte público registrados en Baja California, Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, pidió al narcotráfico que cobren facturas con quienes no pagaron lo que les deben y no contra la población civil en general.

Mediante un comunicado en video publicado en su cuenta de Facebook, la alcaldesa de Tijuana se dirigió al grupo delictivo tras los hechos originados en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate, ciudades que fueron blanco de actos violentos la noche del viernes 12 de agosto.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló.

En su mensaje, Caballero también dijo que 3 mil elementos de la Guardia Nacional y 2 mil policías municipales están listos para salir a las calles en caso de que sea necesario para mantener la seguridad en la ciudad fronteriza.

¡La 4 ya encontró la solución para detener el narco terrorismo!



Que el crimen organizado cobre las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben: Alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero @Montserrat4T @GabyDuranA pic.twitter.com/zuP9BKeGMD — José Díaz 🇲🇽 (@JJDiazMachuca) August 13, 2022

Tras los hechos de violencia de este viernes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también de Morena, emitió mensajes en redes sociales en los que aseguró que las autoridades están trabajando para restablecer el orden público.

“Bajacalifornianas y bajacalifornianos: Estamos trabajando desde el primer momento para salvaguardar la paz en nuestro Estado. Aplicaremos toda la fuerza de nuestro Gobierno para que haya paz y demos con los responsables de estos atentados. Les seguiremos informando”, tuiteó.

Les seguiremos informando. pic.twitter.com/npy0r9X0Yo — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 13, 2022

