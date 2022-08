Tatiana Maslany: “She-Hulk y Hulk se sienten como marginados y como si no encajaran en el mundo”

En ‘She-Hulk: Defensor de héroes’, Tatiana Maslany interpreta a Jennifer Walters, una abogada especializada en casos legales orientados a los superhombres. El personaje tiene una complicada vida de treintañera soltera que, además, resulta ser una Hulk verde, de 1,80 metros y con superpoderes.

Esta serie de nueve episodios, la primera comedia de media hora de Marvel, cuenta con un gran número de veteranos del MCU, como Mark Ruffalo en el papel de Hulk inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky y la Abominación, y Benedict Wong como Wong. Así como algunos recién llegados al MCU: Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry.

P: ¿Qué puedes contar sobre las aventuras de Jennifer y si la aparición de Mark pondrá en marcha ‘Born Again’? ¿Podríamos ver a Tatiana cruzar por ahí?

- Sí. No puedo hablar de eso. No podemos decir nada. No podemos hablar de ese futuro. Diré que Charlie (Cox) es increíble. Hace un gran trabajo. Ya sabes, el tono de nuestra serie es muy diferente y ver su personaje en el tono de “She-Hulk” es realmente divertido.

P: Se trata de una comedia, pero creo que una de las partes más importantes de la serie es la nueva identidad de Jennifer como She-Hulk y cómo eso la afecta tanto física como mentalmente. ¿Cómo se enfrenta a ello?

- Sí, quiero decir que ese conflicto es muy divertido de manejar porque Jen ha tenido su vida planeada para ella y ha trabajado muy duro para llegar a donde está como abogada. Y que le ocurra esto... que lo desbarata todo, es un poco una crisis de identidad. Y lo que encuentro realmente convincente acerca de esta historia es cómo dependiendo de quién Jen se presenta como cuando ella es She-Hulk. Ella es tratada de manera muy diferente que cuando es Jen. Ella tiene que afirmar realmente su inteligencia cuando es Jen, afirmar su papel y tratar de conseguir el respeto. Mientras que cuando es She-Hulk, hay una especie de asombro inherente inspirado por ella. Y creo que Jen tiene un conflicto con eso. Está realmente en desacuerdo con cómo quiere ser percibida.

“En nuestra cultura, estamos tan obsesionados con el cuerpo de las mujeres, ya sea desde el punto de vista estético o político o en términos de derechos o de autonomía. Tocamos estos conceptos en la serie pero, de nuevo, a través del hilarante cerebro de Jessica. Así que es muy profundo al mismo tiempo que es tonto”. — Tatiana Maslany, actriz canadiense.

P: En las comedias hemos visto muchas veces que los personajes hablan a la cámara. Que yo recuerde, es la primera vez que veo a un personaje de CGI hablar a la cámara. ¿Cómo fue el intento de asegurarse de que un personaje mejorado con CGI funcionara en este contexto?

- Bueno, iba a decir que hay algo sobre la tecnología que Mark y yo discutimos. She-Hulk y Hulk se sienten como marginados. Se sienten como si no encajaran en el mundo. Estamos en estos pequeños trajes grises con la cámara delante de nuestras caras. No estamos en súper trajes geniales. No, no nos sentimos cool. Así que hay algo que me hace sentir Hulky.

P: Obviamente, ‘She-Hulk’ es una serie con muchos CGI y Marvel no deja de recibir críticas. Me preguntaba si podrías hablar de tus experiencias con los artistas de VFX y cómo te sientes con el producto final.

- Me siento increíblemente agradecida por el talento de estos artistas y por la rapidez con la que tienen que trabajar, obviamente mucho más rápido de lo que probablemente debería ser en términos de producción de estas cosas. Y sé que hay muchos ojos en el CGI y muchas críticas o lo que sea... Pero lo veo y no parece una escena de un videojuego, parece que puedo ver los pensamientos de la persona. Me siento muy asombrada por lo que hacen y muy agradecida de que estemos en el punto en el que podemos trabajar con estos increíbles artistas.

P: “She-Hulk” es un espectáculo sobre la transformación y las diferentes formas de ser visto. Y también trata de la experiencia de una mujer. ¿Cómo influyó el feminismo y la feminización de Hulk -que es un arquetipo muy masculino- en la elaboración del guión y del personaje?

- Sí. Quiero decir que su ira, su tamaño, el hecho de que ocupe espacio en una habitación... todo eso es terreno fértil para que juguemos. Y jugar con ello cómicamente, también, para darle la vuelta al estándar para que puedas reírte de ello pero también seas consciente de que es la verdad de cada mujer que entra en un espacio, ¿sabes? Y el tipo de dualidad que encuentro tan convincente. ¿Qué significa entrar en una habitación como una mujer de 1,80 metros y qué significa entrar en una habitación como una mujer de 1,50 metros? Está tan generalizado. En nuestra cultura, estamos tan obsesionados con el cuerpo de la mujer, ya sea desde el punto de vista estético o político, o en términos de derechos o de autonomía. Tocamos estos conceptos en la serie pero, de nuevo, a través del hilarante cerebro de Jessica. Así que es muy profundo al mismo tiempo que es tonto.

P: Físicamente, cuando te pones el traje de mo-cap, lo que haces puede ser diferente a cuando estás con tu ropa normal y en la cámara como la versión abogada de ella misma y cómo pensaste en eso en el proceso de hacer la serie.

- La conciencia sigue siendo la misma. Así que Jen siempre es Jen. Simplemente ocupa dos cuerpos diferentes. Lo divertido para mí fue descubrir cómo se mueve físicamente de forma diferente en el espacio. No es realmente una luchadora. No sabe cómo hacerlo, lo que también es un tipo de vocabulario físico divertido... Todo eso es desconcertante y ayuda a llevar a Jen a este lugar en el que es como, ‘No puedo conectar con nadie’, o como, ‘No sé quién soy’.

18 de agosto

Es la fecha en la que se estrenará el primer episodio de ‘She-Hulk: Abogada de héroes’ en Disney+.

9

episodios tendrá la serie, que concluirá el 13 de octubre.