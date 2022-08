Familiares de mineros exigen renuncia de titular de Protección Civil

Familiares de los diez mineros atrapados en los pozos de carbón de la comunidad Agujitas acusaron a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, de mentirles constantemente sobre las posibilidades de rescate, por lo que exigieron su remoción.

Además, denunciaron que no se ha hecho el trabajo que se necesita para avanzar en la búsqueda y localización de los mineros.

Once días después de la inundación de los pozos, los familiares más cercanos se organizaron para ofrecer una rueda de prensa conjunta y alzarse en una sola voz por primera vez, con el fin de exigir resultados y que se rescate con vida a los trabajadores desaparecidos.

Magdalena Montelongo, quien tiene a su hermano Jaime en el interior de los pozos, denunció que las autoridades quieren desgastar a las familias al despertar expectativas que en realidad no están fundamentadas.

“Pienso que le están apostando a que nos cansemos y nos resignemos, pero eso no va a pasar. Por mi parte no, yo no me voy a mover de aquí hasta que no me lleve a mi hermano. No quiero que pase lo mismo que pasó en Pasta de Conchos. Allá quedó un primo y jamás lo sacaron”, afirmó.

Gabriel Rodríguez Palomares, hermano de Margarito, de los mismos apellidos, pidió la intervención de organismos y técnicos extranjeros que ayuden en las labores de rescate.

“Nos traen con puras mentiras. Lo que queremos nada más es ayuda, ya sea de aquí o extranjera, que nos apoyen en esa tarea. (...) Las familias están muy desgastadas y para mí son puras mentiras, no se ve nada de avance”, Sergio Martínez Valdez, hermano de Jorge Luis Martínez Valdez, exigió que se permita el ingreso de los trabajadores que tienen experiencia para que ayuden en el rescate.

“Nosotros le dijimos a la coordinadora que le firmamos un papel, nos hacemos responsables de lo que nos pase, para que nos dejen bajar para sacar a nuestra gente”, expresó.

En tanto, Martha María Huerta, esposa de Sergio Cruz afirmó que están cansados de tantas mentiras de las autoridades encabezadas por Laura Velázquez, la coordinadora nacional de Protección Civil.

“Estamos desesperados de tantos días. Son mentiras y mentiras y ya no queremos. Nosotros solo queremos y pedimos que nos ayuden para sacar a nuestros familiares. Desde anoche que (Velázquez) nos dio información, dijo que iba a venir a las 8 de la mañana y es hora que no aparece, no la encuentran aquí adentro, no sabemos qué pasa”, lamentó.

Denunció que a la de la mañana se paró una bomba del pozo 2 “y no han hecho nada, no ha trabajado la bomba y no han ido a darnos una explicación, no nos dicen nada y nada más nos dan largas, largas, largas. Ya estamos cansados. Necesitamos salir (a hablar con los medios de comunicación) porque queremos aquí con nosotros a nuestros familiares”, puntualizó.

La señora Martha narró una conversación que tuvo con la coordinadora de Protección Civil, que remarcó, revela su capacidad. “Bajó un buzo y literal, yo le dije a la persona que nos estaba dando el informe (Laura Velázquez), ¿entonces qué esperan ustedes, que el buzo entre hasta que el agua le llegue al tobillo? Delante de todas las familias ella me dijo que sí.

“Para dar esa clase de respuestas, no sabe nada. Nosotros necesitamos a alguien que en realidad sepa la dimensión del problema, la gravedad, y que nos ayude, no que nada más nos dé largas, largas, largas, mentira tras mentira”, expresó.

Mientras tanto, en la “zona cero” continúan las labores de extracción de agua, lo que a decir de los familiares, se está haciendo mal, pues hay filtraciones desde el pozo de La Conchita, mismo en el que no se ha hecho nada.

