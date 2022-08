Xóchitl Gálvez enfrenta cara a cara a Citlalli Hernández y César Cravioto por ligarla al Cártel Inmobiliario

Luego de que la secretaria general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández y el senador César Cravioto solicitaron en el Congreso Local de la Ciudad de México que investigue a la senadora panista Xóchilt Gálvez por su presunta participación con el Cártel Inmobiliario, la abanderaba azul no se dejo y confrontó a los morenistas frente a frente.

Mediante unos videos publicados en redes sociales se puede apreciar a la panista defendiéndose de las acusaciones en su contra.

Primeramente, encara al senador César Cravioto, a quien le dice que nunca ha cometido ningún acto de corrupción ni habría robado un solo peso en su carrera política.

“Nunca en mi vida me he robado un peso. No, jamás me he robado un peso”, le dice en repetidas ocasiones mientras caminaban.

Cravioto le contesta un tanto encorvado, pero por el sonido no se alcanza a escuchar lo que le dice. Sin embargo, tras pocos segundos de seguirlo, la senadora se aparta de él mientras el senador sonríe a la cámara que lo grabó.

Ante esto, el diputado panista, Jorge Triana, se burló de Cravioto, del cual dijo que se “hizo chiquito y salió corriendo cobardemente”,

“El senador suplente de Martí Batres, de apellido Cravioto, acusó (sin pruebas) a @XochitlGalvez de hacer negocios inmobiliarios en Miguel Hidalgo. Xóchitl lo encaró, el tal Cravioto se hizo chiquito y salió corriendo cobardemente. ¿No que muy ‘lión’?”, escribió en Twitter.

En cambio, en el encuentro con la secretaria Citlalli Hernández fue más cordial y hasta terminaron coincidiendo en la misma agenda.

Citlali al momento de ofrecerle las carpetas a Xóchilt que inmiscuyan a otros panistas, Gálvez se negó y dijo “yo no voy a defender a nadie”.

Cabe señalar que la senadora panista asegura que ella formó parte de las denunciantes de este tipo de construcciones y destaca que su “trayectoria es impecable”.