Revierten sentencia de 25 años contra Maricela López, joven tzotzil que mató a su esposo

Maricela López: ordenan liberación de mujer que asesinó a esposo SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, 15AGOSTO2022. Maricela López Bautista fue llevada a un juicio que no entendió, ella no pudo explicar su versión de los hechos ya que nadie a su alrededor hablaba Tsotsil; la Colectiva Cereza asumió su defensa y argumentaron que se violentaron sus derechos al no tener un intérprete para entender de lo que se le acusaba. FOTO: ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos/Isabel Mateos)