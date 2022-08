Mujer piloto que fue despedida por grabar incidente en AICM consigue trabajo con otra aerolínea

Fue el pasado 7 de mayo cuando se volvió viral un video grabado por la piloto Libertad Salmerón en donde se puede apreciar como dos aviones de Volaris estuvieron cerca de impactarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); sin embargo, al filtrar dicho material, la Primer Oficial fue despedida por la aerolínea.

De acuerdo con Salmerón, el audiovisual difundido por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), que decidió grabar, previa autorización del capitán al que acompañaba esa noche.

Ante este hecho, la piloto fue sancionada mientras se revisaba el caso, el cual dio pie a que Volaris redujera su capacidad en el AICM para redistribuirla en otros aeropuertos del Valle de México y que las autoridades decidieran instalar mesas de trabajo para revisar las condiciones de seguridad bajo las que opera el puerto aéreo capitalino.

Salmerón tuvo roles de vuelo durante poco más de un mes después del incidente; sin embargo, el viernes 19 de agosto fue despedida.

“Nadie me pudo decir, fue más o menos después de un mes, nadie me contestaba ni tenía idea de lo que estaba sucediendo, pasó una semana, hasta que decidieron terminar el contrato laboral conmigo, no sé la razón, no tengo la menor idea”, asegura Salmerón.

No obstante, el medio informativo ‘El Financiero’ reveló que la piloto se encuentra trabajando para Aeroméxico tras una entrevista realizada con José Alonso, secretario de Prensa de la Asociación. “Salmerón se encuentra recibiendo adiestramiento inicial para poder pilotar el Boeing 737 de Aeroméxico”, dijo.

“El apoyo y la defensa de todos los pilotos forma parte de los principios básicos del sindicato”, agregó Alonso tras ser cuestionado sobre las razones de integran a Libertad Salmerón a la Asociación.