Cancelan quimioterapias en hospitales de Colima por falta de medicamento

Pacientes que necesitan atención médica contra el cáncer en Colima denunciaron que les fueron canceladas sus quimioterapias en un hospital local sin una fecha específica para que se reanuden, presuntamente por la escasez de un medicamento.

A través de un video difundido en redes sociales, la usuaria Perla Villa denunció que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le cancelaron su quimioterapia sin mayor explicación, por lo que acudió a denunciar en el área de atención al derechohabiente, donde descubrió que no es la única paciente afectada.

“Tristemente, en la mañana me hablaron para decirme que me la van a cancelar ¿por qué? Porque no hay quimioterapias, y realmente, ya ahora sí, definitivamente no hay, que ya tienen pues varios días sin quimio y no saben hasta cuando vaya a haber”, relató la afectada en su cuenta de Facebook, donde afirmó que el gobierno necesita “ponerse las pilas” para que haya medicamento para los pacientes.

Otros usuarios de redes sociales también denunciaron que se les cancelaron las quimioterapias en el Hospital 1 del IMSS en la entidad que gobierna Indira Vizcaíno, por la presunta falta del fármaco Plaquitaxel de 300 miligramos.

@Tu_IMSS Necesito su apoyo para una queja. Mi abuelita Josefina Larios Ramirez es derechohabiente en Colima y le están negando su quimioterapia en la clínica 1, por falta del medicamento paclituxel de 300 mg,por favor ayúdenme. — Yadira Rocha (@YadiraR25315174) August 19, 2022

Desde julio pacientes con cáncer han reportado estas situaciones en Colima, y de momento las autoridades del IMSS en la entidad no han emitido un posicionamiento o dado una explicación sobre la supuesta falta de medicamento que impide que se realicen la quimioterapias con regularidad.

