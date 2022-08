Internautas claman justicia por muertes de Hachi y Xochilo, perros envenenados en Mérida, Yucatán

“Los pinches monstruos si existen, son reales y lo que más miedo me da, es que están viviendo tu lado, siendo tus vecinos”, publicó Ernesto Kantún, un médico veterinario de la ciudad de Mérida, Yucatán, luego de que reportó de que ‘Hachi’ y ‘Xochilo’, sus perros de raza pitbull y xoloitzcuintle, respectivamente murieron envenenados por su vecino.

De acuerdo al veterinario, ambos caninos fueron envenenados por su vecino, ya que no toleraba los ladridos de los cuadrúpedos.

“Esta persona no toleraba que mis perros ladraran, el patio de mi casa coincide con una escalera que ellos tienen para subir a su techo, esta persona un día me ve en el patio y me dice que por favor yo los encierre, yo los amarre porque lo tienen harto que ladren, días después aparece el primero perro muerto,” explicó Ernesto Kantún, médico veterinario.

Posteriormente, Ernesto dijo que días después “Xolito” su xoloitzcuintle también apareció sin vida.

“Para lo cual yo guardo el cuerpo lo mando a estudios de patología y necropsia y sale positivo, el resultado que fue un envenenamiento la causa de la muerte”, continuó Ernesto Kantún, médico veterinario.

Debido a este hecho atroz, decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán por el delito de maltrato animal contra mascotas domésticas.

Hachi y Xolito Su dueño Ernesto busca justicia en redes sociales.

“No simplemente mataron a un perrito o a un gatito, sino que muchas veces se roban parte de nuestra vida y no lo entienden de esta forma muchas personas”, dijo el hombre en una entrevista a un medio de comunicación nacional.

De acuerdo al código penal del estado de Yucatán, a la persona quien cometa maltrato o crueldad en contra animales domésticos, será castigado entre 3 meses a 1 año de prisión y 50 a 100 días de multa.

Sin embargo, si los actos de maltrato o crueldad ponen en peligro la vida del animal doméstico; le provocan una incapacidad parcial o total permanente; disminuyen alguna de sus facultades, o el normal funcionamiento de un órgano o miembro, la pena señalada se incrementará hasta en una mitad.

Y finalmente en caso de que le provoquen la muerte al animal doméstico, la pena será de 6 meses a 2 años de cárcel, más $200 a $400 pesos de multa.

