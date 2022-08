“Bertha Luján cerró puerta para defender legalidad en Morena”, reclama John Ackerman

El académico John Ackerman, esposo de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, afirmó que la actual dirigencia de Morena cierra la puerta a quienes defienden la legalidad y democracia en Morena, en concreto se refirió a Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional de ese partido político.

Aunque Luján reconoció que las inconformidades de varios militantes tienen una base real por prácticas que hay en el partido que no se pueden ignorar, puso en duda los motivos de Ackerman, incluso recordó que él solo obtuvo 64 votos en las asambleas distritales.

Y añadió que las vías de diálogo en Morena no están cerradas, además de que las formas de participar no solo son por la vía electoral, pero destacó que “los que están por un partido y que no respetan las reglas, definitivamente quieren imponerse por formas fuera de los estatutos, pues que se vayan”.

En un mensaje en sus redes sociales, Ackerman afirmó que Bertha Luján cerró la puerta a cualquier diálogo con quienes defienden la legalidad y la democracia de Morena.

“Que se vayan” los convencionistas, dice @BerthaLujanU con René Delgado🤦🏾



En un acto propio del viejo régimen, la Presidenta del Consejo de @PartidoMorenaMX ataca opositores y cierra la puerta a cualquier diálogo.



Mi respuesta completa aquí 👉🏾 https://t.co/0bwD1m9nRm pic.twitter.com/Uo9I7uUASx — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) August 24, 2022

“Además, me ataca y descalifica en lo personal, otra vez con su mentira descarada de los ‘64 votos’ y su señalamiento de que estaríamos ‘montados’ en los problemas del partido e ‘imponiendo’ nuestra voluntad en contra de los estatutos”.

También la acusó de defender incondicionalmente a Mario Delgado y Citlalli Hernández como presidente y secretaria de Morena, con lo que defiende “la perversa intervención del TEPJF en nuestro movimiento”.

John Ackerman expuso que las bases de Morena han sido ignoradas por la cúpula del partido, por lo que es tiempo de revertir esa situación.

“Ya lo dijimos el domingo en la gran asamblea de la Segunda Convención Nacional Morenista. Las bases hemos sido simplemente abandonados por la cúpula y es hora de que tomemos directamente al partido en nuestras manos”.

Finalmente, pidió a El Financiero y al periodista René Delgado, quien entrevistó a Luján Uranga, derecho de replica para exponer sus motivos.

