¿Cuáles son los síntomas de la “gripe del tomate”, la nueva enfermedad en menores?

Una enfermedad provocó preocupación desde su surgimiento en una provincia de India, en Kerala, sobre todo por tratarse de un virus que infecta a menores de edad y presenta manifestaciones sintomáticas preocupantes en niños, la “gripe del tomate”.

Te puede interesar: México recibe 180 mil tratamientos para evitar complicaciones por Covid

Como su nombre lo indica, la enfermedad provoca erupciones en la piel que se asemejan por color y tamaño a un tomate, con ampollas rojas y dolorosas para los infantes que contraen este patógeno, el cual surgió desde el mes de mayo, luego de una serie de reportes médicos con casos del padecimiento.

Hasta el mes de julio, el total de casos creció a 82, con algunos reportes de hospitalizaciones en algunas provincias de India como Kerala, Tamilnadu y Odisha; no obstante, ninguna de dichas infecciones ha provocado muertes.

De esta forma, se ha descartado que la “gripe del tomate” tenga algún porcentaje mínimo de letalidad y el virus que la causa es igual de contagioso que la gripe común o la influenza, por lo que las recomendaciones de entes de salud e instituciones científicas como The Lancet pidieron mantenerse en resguardo antes sospechas de síntomas de la enfermedad.

Hasta el momento la enfermedad es endémica, es decir, no se han registrado contagios fuera de India; no obstante, no se descarta por parte de las instituciones de salud o la comunidad científica que se registren infecciones en otras naciones.

No existe un tratamiento específico para la gripe del tomate, la cual se transmite a través del contacto con superficies o artículos contaminados.

Puedes revisar: Así se vivió la fiesta Takis De Todo Mucho

Síntomas de la “gripe del tomate”

Dolor de articulaciones

Fiebre

Erupciones en la piel

Deshidratación

Diarrea

Vómitos

Náuseas

Lo más leído en Publimetro