“La policía no me cuida, me asesina” denuncian en Oaxaca

María y su hermana tomaron un taxi cuando regresaban de una fiesta en Ciudad Ixtepec. Al llegar a su casa en Asunción Ixtaltepec, el conductor les reclamó, de manera violenta, que su pago estaba incompleto, situación que ellas negaron, por lo que le hablaron a la policía; no obstante, los uniformados le dieron la razón al taxista y con jaloneos y golpes se las llevaron a la cárcel, de donde salieron al pagar una multa de 2 mil pesos.

Ambas mujeres quedaron con huellas evidentes de los golpes que los policías municipales les propinaron, por lo que interpusieron una denuncia ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por la violación a sus derechos humanos ejercida por los elementos; hoy agradecen haber salido vivas de la cárcel.

Celia Mendoza, defensora de derechos humanos, decidió darle acompañamiento al caso, pues considera grave la actuación de los policías municipales de Ixtaltepec, al defender a un agresor y no a las víctimas.”

La policía no me cuida, me asesina”, protestan en Oaxaca para exigir justicia para Abigail ”. Hay denuncias constantes de los policías municipales en la región, son los que menos aplican la perspectiva de género en sus actuaciones, no hay capacitaciones en derechos humanos, muchos de los policías llegan a esos puestos porque hicieron campaña con cierto candidato o grupo político, allí los emplean, así que carecen de la capacitación adecuada”, explica.

La #DDHPO brinda servicio de contención psicológica y canalización a otras instituciones para personas que requieren este tipo de atención y han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. pic.twitter.com/Mz5Y4sboHh — Derechos Humanos Oax (@DDHPO) August 27, 2022

Casos graves en el Istmo

Aunque la región del Istmo de Tehuantepec no es la que más quejas por abuso policial acumula de las 474 registradas por la DDHPO de 2020 a 2022, tres de sus municipios sí destacan entre los ocho que presentaron casos de personas que murieron mientras estaban detenidas.

En El Espinal se registró un caso en 2020, igual que en Matías Romero; mientras que en este 2022, murió recientemente Abigail Hay, en Salina Cruz.

Durante los últimos tres años hubo dos muertes en la Cuenca del Papaloapan, una en la Mixteca, otra en Valles Centrales y otra más en la Costa.

La activista Celia Mendoza señala con preocupación la impunidad con que actúan los cuerpos policiacos en la región; además, es muy crítica al señalar que las autoridades están más preocupadas por armar a sus policías que capacitarlas.

Te recomendamos: Aumenta destitución de policías en CDMX por violencia física y sexual

Rogelia Gonzales Luis, representante del Grupo Mujeres 8 de Marzo, es más directa al señalar que no existe en los 42 municipios del Istmo un cuerpo policiaco que cuente con un protocolo de actuación, por lo que estos se mueven al amparo de la negligencia y la violencia. Un caso claro, acusa, es la muerte de la joven Abigail.

En un protocolo de actuación, detalla, la policía es la primera respondiente en una situación que implique la protección de una vida, por lo que debe privilegiar la vida antes de la persecución o detención, lo que no sucedió con Abigail.

”Los policías debieron darle atención sicológica y médica en primer lugar a Abigail, si es que ella venía alterada, pero actuaron de manera contraria, encarcelándola.

También puedes leer: IPN destituye a académico por violencia y acoso sexual contra profesora

Además, en este caso se ve la ausencia de funcionalidad de las instituciones municipales a favor de las mujeres: ¿qué servicio están realizando?, ¿dónde estaban cuando detuvieron a Abigail? Ella era víctima de violencia por parte de su expareja, hay antecedentes. Todas las omisiones y acciones se deben de castigar porque terminó en tragedia”, argumenta.

La carpeta 1076/FIST/SALINA/2021 de la fiscalía de Salina Cruz detalla que Abigail era víctima de violencia familiar por parte de su expareja Kleiver, por lo que en enero de 2021 se ordenó al comisariado de la policía municipal a vigilar el cumplimiento de la medida de protección de la víctima por 30 días, lo que dejó el antecedente de que Abigail era una víctima y tenía que ser protegida en todo momento.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: