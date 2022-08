Omar Fayad alza la mano para ser el candidato del PRI en las elecciones presidenciales de 2024

Ahora que algunos partidos políticos han destapado a sus ‘corcholatas’, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, también se unió a lista de ‘candidatos destapados’ al decir que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) puede contar con él para ser el ‘elegido’ y competir para ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con el Sol de México, el gobernador hidalguense destacó que a pesar de que lo llamaron traidor por las pasadas elecciones estatales luego de que Morena ganó en su entidad, Fayad Meneses dijo que no abandonara el PRI.

“Creo que les convendría más que me hubiera ido a otro partido, pero no me voy a ir. Mi lucha está adentro del PRI y las dirigencias son pasajeras y yo respetaré a esta (encabezada por Alejandro Moreno) hasta su final. Y al final daré la pelea por lo que considere”, comentó.

Asimismo, Fayad Meneses, aseguró que respetará y apoyará la decisión del partido Revolucionario Institucional sobre la elección del candidato presidencial.

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo. Foto: Gobierno de México.

“Como ya se lo dije a la dirigencia: o trabajan pronto o no va a haber candidato. Además, yo apoyo a quien me digan. Ahí están Del Mazo, Murat, Riquelme. ¿A quién quieren que apoye? Yo estoy para resolver problemas, no para dar problemas”, destacó.

Sobre lo que se decía en redes sociales que entregó Hidalgo a Morena para aceptar un cargo en el extranjero tras el termino de su mandato, Omar Fayad recriminó que no busca eso, aunque sí sería un honor tener un puesto así.

“¿Por qué iba a ser un motivo de vergüenza aceptar representar a México en el extranjero? ¿Porque lo dice una dirigencia temporal de un partido? Toda dirigencia tiene cuatro años y se va, y esta se va el año que entra”, puntualizó.

“No lo entiendo, al contrario, creo que es una mezquindad expulsar, como fue expulsado Quirino y Pavlovich, del partido por aceptar ser representantes de México en el extranjero, cuando era una práctica que inventó el PRI. Yo te puedo dar una larga lista de embajadores priistas, miembros de la izquierda, de la derecha, en general del PAN y del PRD en su momento”, agregó.

