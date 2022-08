Adán Augusto López rechaza división con Ricardo Monreal por faltar a plenaria

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que haya división o desaire con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, por no haber asistido a la plenaria de los senadores.

“No (fue desaire) yo en mi caso he sido convocado y he asistido, no pude asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad”, dijo el secretario de Gobernación.

En una breve entrevista a su arribo a Palacio Nacional, se le cuestionó si hay división con el senador Monreal.

-”No, por supuesto que no hay división, avisé que no iba a poder ir”.

-No asistió tampoco la secretaria de Seguridad.

-”No sé, yo la verdad es que llegué hoy en la mañana, muy temprano y ya no supe quiénes asistieron”, respondió López Hernández.

-¿Está de acuerdo con los planteamientos de Monreal sobre el proceso al interior de Morena?, se le preguntó.

-”No, no los he escuchado los planteamientos”.

-¿Ni lo ve ni lo escucha?

-No, tiene como un mes, mes y medio que nos saludamos la otra vez y no hemos tenido oportunidad de platicar, sentenció.

