Nerea Eizagirre: "Creo que van a ir mejorando ciertas cosas que el año pasado no las teníamos"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Yo creo que van a ir poco a poco mejorando ciertas cosas que el año pasado no las teníamos. Mejorarán a nivel de condiciones y tenemos un convenio todavía que negociar, que eso nos va a ayudar a las jugadoras, y esperemos que entre los clubes se trabaje bien y esto sea profesional", declaró Eizagirre este martes tras la presentación oficial de la Liga F en Madrid.

La vasca subrayó que hay que tenerlas "siempre en cuenta" y que "con todas las decisiones que tengan que tomar empiecen primero con las jugadoras y no en ellos". "Las que mejor se ayudan y a quien benefician es a las propias jugadoras y creo que también son conscientes de ello y confío plenamente en que en todos los pasos que den piensen en nosotros y vayan a mejor", aseguró.

La capitana de la Real Sociedad explicó que las jugadoras llevan "muchos años trabajando con muchísima humildad" y que "detrás de todo esto hay mucha gente que ha trabajado". "Nosotras, por suerte, la generación nueva que venimos, ya llegamos con el trabajo más hecho. Yo llevo siete años en primera y también lo noto, año tras año vamos mejorando y esperemos que después de esta liga profesional los pasos todavía sean más rápidos y grandes", declaró.

"A mí me ha gustado, Liga F, creo que es algo corto, claro. Me ha gustado, me ha hecho mucha ilusión y ahora que empiece ya lo bueno, que es que podamos disfrutar, podamos salir al campo, hacer lo que nos gusta y que todo el mundo pueda verlo", apuntó la internacional española, ilusionada con esta nueva etapa.

De cara a esta temporada, cree que el objetivo de la Real es "ser regulares". "El año pasado se vio una Real que compitió bien todos los partidos, que jugó bien al fútbol y esperemos este año también demostrar que lo sabemos hacer igual de bien. Lo que pasó el año pasado no es algo que pasa una vez y ya está y esperamos estar ahí arriba, dar la mejor versión en las cuatro competiciones que vamos a jugar este año de liga, Copa, Supercopa y la Champions y veremos hasta qué punto podemos llegar", recalcó.

En la Champions, el equipo tendrá que superar al Bayern si quiere participar por primera vez en toda su historia en la máxima competición continental. "Sabíamos que era difícil, había equipos grandes como el Arsenal, el PSG o el Bayern, y al final nos toca uno de ellos y hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Hemos visto que recientemente el Atlético de Madrid les ha ganado, miraremos ese partido bien, cogeremos lo mejor de ese partido y esperamos poder pasar", señaló.

La centrocampista apuntó que las cuatro competiciones que disputarán "son diferentes" porque "la liga es muy regular" y es importante ir "partido a partido", mientras que en "la Supercopa y la Copa la cosa es muy rápida" porque "en un partido se definen las cosas". "La Champions sabemos que es la situación más difícil que tenemos, contra un equipo como el Bayern que lleva muchos años ahí, pero es algo que nos ilusiona mucho y veremos hasta qué punto", añadió.

En este nuevo curso, Nerea Eizaguirre apuesta por seguir con las señas de identidad de ser "un equipo bastante sólido" al que les cueste mucho hacer goles y que marque "mucho arriba". "Este año por fuera, en las laterales, hemos pedido a Nuria (Rábano) y a Emma (Ramírez), que eran jugadoras muy importantes y vienen Alejandra y otra jugadora que acabamos de fichar cedida del PSG y veremos a ver cómo se adaptan. Hay que ayudarles, que entiendan a lo que jugamos, lo que queremos y veremos adónde vamos. Al final la novedad siempre hay esas dudas y veremos", remarcó.

El rival a batir volverá a ser el FC Barcelona, al que esperan competir mejor. "Sabemos el nivel que tiene, con jugadoras muy buenas que es muy difícil alcanzarlas. Hemos sabido disputar siempre las primeras partes contra ellas y luego en las segundas nos han venido las goleadas e intentaremos enfrentarnos contra ellas, dar la mejor versión que tenemos y ojalá, ganarles a las mejores siempre gusta", concluyó.