STPS ha suspendido operación de 27 minas por incumplir con medidas de seguridad en Coahuila

Durante la conferencia matutina del 12 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las concesiones de minas en Coahuila por un periodista.

Al respecto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), aclaró la situación en la que se encuentra la mina ubicada en la concesión “Las Conchitas Fracc. Norte” conocida como “Pinabete” y la operación minera en la zona carbonífera de Coahuila.

Inspecciones en la región carbonífera de Coahuila

Se han realizado 979 inspecciones a minas en los últimos tres años a nivel nacional, de las cuales incluye la zona carbonífera de Sabinas, que se ha revisado un total de 387 veces; sumando el 39% de inspecciones mineras desarrolladas en la zona carbonífera de Coahuila.

Durante los tres primeros tres años de la administración en curso, la STPS ha ordenado la suspensión de actividades de 27 minas por incumplir gravemente con las medidas de seguridad en el Estado; lo que representa el 84% de todas las suspensiones de minas del país.

Hasta el momento, 15 de estos centros mineros de la región carbonífera de Coahuila continúan con la suspensión de actividades por parte de la STPS.

Se han impuesto 3 mil 181 medidas correctivas en materia de seguridad en las minas de Sabinas, siendo el 75% de las sanciones económicas a minas en todo país por incumplir con forme a la normatividad laboral, han sido en Coahuila, consecuencia de las inspecciones en materia de seguridad.

Actualmente, existen siete denuncias ante la Fiscalía de la STPS contra minas por incumplimiento a la restricción de acceso a la explotación minera.

Título de concesión emitido por la dirección general de minas, Río Sabinas (número 221087).

Sele otorgó la concesión a Minera Río Sabinas S.A. de C.V., en noviembre de 2003; en mayo de 2006 Minera Río Sabinas S.A. de C.V. cede los derechos en favor de José Ángel Ramírez Ramón; en noviembre de 2015 José Ángel Ramírez Ramón cede los derechos de la concesión en favor de Cia Minera El Pinabete S.A. de C.V.; en diciembre de 2021 Cia Minera El Pinabete S.A. de C.V. firma contrato privado de cesión de derechos en favor de Cristian Eloir Solís Arriaga, pero no lo presenta para registro ante la Dirección General de Minas; Cristian Eloir Solís Arriaga es la persona que aparece como patrón ante el IMSS.

El 22 de febrero de 2022 Cia Minera El Pinabete S.A. de C.V. intenta ceder los derechos en favor de Sci Edificaciones S.A. de C.V., trámite denegado por la Dirección General de Minas por no presentar el contrato original y la copia certificada, por no encontrarse certificado el contrato ante notario y por actuar el representante de la empresa a nombre propio y no a nombre de la empresa; por tanto, el actual concesionario de “Las Conchitas Fracc. Norte”, es Cia Minera El Pinabete S.A. de C.V. y quien operaba la mina es Cristian Eloir Solís Arriaga.

La empresa operaba de manera irregular sin permisos y trámites federales y municipales.

Registro de inspecciones por parte de la STPS en la mina denominada “Las Conchitas Fraccionamiento Norte“, (número 221087)

No se tiene registro de ninguna inspección donde se presentó el accidente, ya que no existía registro en el padrón del Directorio Nacional de Empresas de la STPS.

La STPS no mencionó que la Mina “Las Conchitas” operaba de manera regular; asimismo, no se tenía registro de denuncias ni quejas ante la STPS al momento del accidente en referencia a este centro de trabajo, circunstancia que fue informada en su momento.

Independientemente de la inspección, toda mina debe cumplir con la NOM 032 en seguridad para minas subterráneas de carbón. Siempre que se registra un accidente en un centro de trabajo la autoridad laboral debe de acudir para realizar un dictamen y determinar si hubo cumplimiento de normas e iniciar un proceso sancionador.

Para el caso de la Mina “Las Conchitas Fracc. Norte” concesionada a la empresa Pinabete esta se realizará una vez que concluyan las labores de rescate.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República se giraron tres órdenes de aprehensión y se continúa con la investigación en la que la STPS ha coadyuvado en su ámbito de competencia.

Concesión “El Menor”, (número 219355)

La mina operada por Micarán S.A. de C.V., ubicada en Muzquiz, Coahuila, tuvo una inspección extraordinaria en materia de seguridad e higiene por parte de la STPS y se le emitió la restricción de acceso y limitación de operaciones, que hoy continua vigente.

Actualmente, se encuentra interpuesto por parte de la empresa un juicio de amparo en contra de la medida de restricción impuesta por la STPS. El 30 de septiembre de 2021, se detectó que la mina se encontraba operando sin respetar la medida de restricción, por ello la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Sabinas, presentó la denuncia correspondiente ante el agente del ministerio público federal el 16 de noviembre, por lo que la STPS impuso una sanción económica por un monto de $7,793,820.00 M.N.

La oficina de Representación de la STPS en Sabinas en fecha 09 de diciembre de 2021 solicitó mediante oficio a la Dirección General de Minas, la suspensión provisional de la concesión minera de la Micaran, S.A. de C.V., petición que recibió respuesta confirmando la suspensión provisional de la concesión. La concesión se encuentra suspendida provisionalmente por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.

