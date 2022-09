Con retrasos la construcción de la nueva Cineteca Nacional, estará lista en 2023

En la cuarta sección del Bosque de Chapultepec se realiza la construcción de la nueva Cineteca Nacional, la cual tendrá una inversión aproximada de 135 millones de pesos. Aunque se había planeado su apertura para diciembre de 2021, se prevé que esté lista para febrero de 2023.

La obra que forma parte del proyecto del Gobierno federal “Chapultepec: Naturaleza y Cultura” se construye sobre las instalaciones de la Antigua Ensambladora Militar, un predio donado por la Secretaría de la Defensa (Sedena).

El anteproyecto presentado por la compañía Desarrollo Sustentable Arro S.A de C.V. quien ganó la licitación del “Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas Exteriores en el Perímetro del Conjunto”, misma que se encargará de la construcción.

Avanzamos con la construcción de la nueva sede de la Cineteca Nacional en la 4ª Sección de @ChapultepecCDMX. 🌳



Contará con:



🎬8 Salas de cine

🎭Foro al Aire Libre

🍿Terrazas

🎨Sala de exposiciones

📚Librería



Y mucho más. pic.twitter.com/jmvUFs6kjZ — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) May 24, 2022

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, quien supervisa el proyecto, detectó algunos incumplimientos a la normatividad en materia de construcción en la CDMX, razón por la que realizó un contrato adicional, por adjudicación directa, a la misma empresa para que repare lo mal elaborado. El proyecto original no contaba con los lineamientos internacionales de alta calidad acústica de salas y aislamiento.

Otro de los retrasos se debió a que la Sedena ordenó frenar los trabajos en al menos dos ocasiones, la primera vez fue para poder retirar una serie de objetos de su propiedad; la segunda ocasión, pidió la suspensión de los trabajos para entregar los muebles a la Guardia Nacional.

Esta segunda sede no sustituirá a la actual Cineteca Nacional México, si no su fin es expandir la oferta cinematográfica. Además que no contará con bodegas para almacenar material fílmico, laboratorios, áreas de videotecas o galerías, ya que la actual cineteca si los tiene.

Trabajamos en la construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec 🎬; contará con dos niveles, taquillas, zonas de alimentos 🍫 🍿, librería, salas de exhibición con capacidad de 100 a 400 personas y un salón de usos múltiples.



Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura. pic.twitter.com/MUNkH0ylr1 — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) December 21, 2021

¿Qué tendrá la nueva Cineteca Nacional?

Este espacio cinematográfico tendrá una capacidad para recibir a mil 800 personas; estará conformado por dos niveles y diversas áreas:

8 salas de cine: dos para 400 personas; cuatro para 200 y dos más para 100 personas

Foro al Aire Libre

Terrazas

Sala de Exposiciones

Librería

Tienda de souvenir

Restaurante-Bar para 48 personas

Una cafetería

Tres Dulcerías

Foros de grabación

Taquillas

En este lugar también se planea impartir talleres de arte y fomentar el uso de las terrazas, pabellones y áreas verdes. El proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, busca restaurar y recuperar un total de 11 nodos culturales de las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec.

