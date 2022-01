“Yo ya le había pegado dos veces”, dice Alfredo Adame

Alfredo Adame ha sido tendencia en redes sociales debido a la pelea que sostuvo con una pareja en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

Alfredo Adame

Los hechos ocurrieron en Periférico sur a la altura de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, en Tepepan.

Durante la pelea que se dio después de presuto percance automovilístico, Adame fue el más afectado, de hecho en los videoS se ve que termina en el piso. Esto, a pesar de que el ex candidato agredió a la mujer y al hombre, quienes no se dejaron y también respondieron con golpes.

Alfredo tuvo que soportar las burlas de internet y obviamente de unos de sus enemigos, Carlos Trejo, quien también usó sus redes para burlarse de él.

Además, han salido más videos a la luz.

Este es el último video que tengo de la madriza callejera que le pusieron a Alfredo Adame. pic.twitter.com/yzriDppLgs — La Corneta Black (@LaCornetaBlack) January 26, 2022

Alfredo Adame reacciona

Pero a pesar de las imágenes y videos publicados en redes sociales, Alfredo Adame se defendió y dio su versión; lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp, donde le preguntaron por lo sucedido, a lo que contestó que no se pudo ver todo y que en los videos no sale cuando él lo golpeó antes.

“Saludos, amigos. Lo que ustedes no saben es que ya le había puesto en su madre dos veces anteriores a este pendejo, y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba putearlo. Y tampoco le voy a pegar a una mujer. Y luego llegó y cuando le quise quitar el celular, me jaló la camisaa el pendejo hacia atrás y me fui de nalgas”

Y agregó, “con todo y eso, a la vieja nada más le paraba los golpes y al wey le puse una pinche patada de ciclista, de bicicleta, en el mentón, luego en el estómago, luego en el abdomen, ahí se dobló y le metí un putazo con el puño en los huevos, y ahí ya me levanté. Así estuvo el asunto. Saludos”.