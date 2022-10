¿Y la austeridad? Captan a diputado de Morena con bolso Louis Vuitton de 50 mil pesos

La austeridad es una de las constantes banderas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena, el partido que lo llevó a la presidencia de la República; sin embargo, algunos de los militantes o funcionarios políticos pueden resistirse a respetar este principio.

Tal es el caso del diputado en el Congreso del Estado de México, Ariel Juárez Rodríguez, quien fue captado con un bolso de la exclusiva marca de diseñador Louis Vuitton, valuada en alrededor de 50 a 60 mil pesos, por lo que recibió severas críticas a través de redes sociales.

La imagen que reveló esta pertenencia se produjo en una sesión del Poder Legislativo, mientras Juárez Rodríguez conversaba con otro diputado y frente a él estaba la pequeña maleta de la exclusiva marca francesa.

Los principales señalamientos se volcaron por un supuesto derroche con el dinero del pueblo, que contradice los principales valores que propugna el gobierno de López Obrador y Morena, aunque el diputado mexiquense por Cuautitlán Izcalli desminitió dicha información.

Balconean a diputado de Morena por bolso de más de 60 mil pesos.

En el inicio de las comparecencias por la glosa del Quinto Informe, el legislador local Mario Ariel Juárez Rodríguez, llevó un bolso de la marca Louis Vuitton que podría costar 2 mil 500 euros. pic.twitter.com/uTAnnA9Qr4 — Germán Zepeda (@GermanZepeda) October 3, 2022

Aseguró, en entrevista con El Universal, que el bolso Louis Vuitton es suyo, aunque no lo pagó con sus recursos, pues fue un regalo que recibió por parte de un familiar.

“El bolso es mío, no lo niego, pero yo no lo compré. Yo no compro nada de eso, ¿ya vio de que marca son mis trajes?”, indicó.

En cuanto a cómo lo obtuvo, dijo que su “compadre” lo compró en una tienda de ofertas en Estados Unidos, alrededor de 150 dólares, y toda la polémica es causada por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Lo más leído en Publimetro