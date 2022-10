Altos precios ahuyentan a capitalinos de restaurantes y cafeterías

Restaurantes y cafeterías han sufrido el ‘golpe’ de la inflación que se ha traducido en altos precios, dando lugar a una baja en la clientela puesto que la ciudadanía ha optado por ser más cautelosa en gastar en este tipo de establecimientos.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan solo en los últimos 12 meses el menú en cafeterías incrementó 10.07%; mientras que en restaurantes el alza fue de 9.73%.

Para los dos giros de negocios presentados, los datos se ubican por encima del dato general de inflación en México que se ubicó en agosto en 8.7%.

La crisis inflacionaria por la que atraviesa el país es el segundo ‘gancho al hígado’ para el sector restaurantero. El primero fue propinado por la pandemia de Covid-19 que por lo menos en la Ciudad de México (CDMX) extinguió a cerca de siete mil establecimientos, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Las cafeterías han sido el giro de negocio que más se ha visto afectado primero por la pandemia y ahora por los máximos niveles de inflación, razón por la cual el gremio analiza estrategias para dar un ‘empuje’ a su economía que les siga dando oxígeno para sobrevivir.

Ricardo Otero, presidente de Canirac Tlalpan, aseguró que el principal ‘desfalco’ que han sufrido las cafeterías es por el precio del café, que no ha dejado de subir.

“Por poner un ejemplo, el café me costaba 10, ahora me cuesta 20 y yo lo vendo en 30, entonces ya me quedan 10, antes me quedaba más y no es tan fácil transferirle este incremento al cliente porque su bolsillo está muy sensible actualmente”

— - dijo Otero en entrevista con Publimetro.