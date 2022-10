Médicos que declararon muerte de niña Camila en SLP salen de prisión

El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz, dijo que está en análisis si impugnan la libertad de los tres médicos que fueron detenidos por el caso de la niña Camila, menor que fue declarada muerta y durante su funeral dio señales de vida para fallecer horas más tarde.

En entrevista con medios de comunicación, explicó que la fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero el juez no la aceptó; sin embargo, el proceso seguirá adelante. Aunque aún no se puede decir que la decisión se va a impugnar, si los médicos no cumplen con las medidas establecidas sí buscarán hacerlo.

Al ser cuestionado sobre los dichos del presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, Antonio Chalita Manzur, en que no se debe criminalizar a los médicos, pero dijo que la investigación que lleva a cabo no tienen ningún sesgo contra el gremio médico.

“No hay ningún sesgo ni en contra del sector médico, así como no lo hay en contra del sector empresarial o cualquiera que sea, actuamos de manera pareja y equitativa”.

Fue la noche del domingo cuando los médicos consiguieron su libertad, ya que luego de la audiencia, sí fueron vinculados a proceso, pero la tipificación del delito cambio de homicidio culposo a homicidio doloso.

Antonio Chalita destacó que la práctica médica no se realizó con dolo: “Estamos muy contentos por este logro, porque se había vinculado a estos médicos a un proceso de homicidio doloso y nosotros como gremio médico nos manifestamos en contra de esta arbitrariedad y no queremos que jamás vuelva a suceder que a un médico se le procese de esa manera culpándolo por un delito doloso, porque realmente un proceso médico nunca se realiza con dolo”, dijo a El Universal.

Finalmente, el médico dijo que hace cinco días el Senado de la República avaló el artículo 420 Bis en la Ley General de Salud, en donde se establece que el acto médico no puede ser criminalizado y no puede ser penalizado porque no es un acto que se haga de forma dolosa.

Las indagatorias ubicaron como presuntos responsables a los doctores Horacio “N”, de 53 años, Lidia “N”, de 33 años, y Selene “N”, 30 años de años.

