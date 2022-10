La violencia por pensión alimenticia está silenciada y normalizada: Diana Luz Vázquez

La violencia de género que sufren las mujeres al decidir separarse de sus parejas se ve reflejada en el proceso legal del divorcio, así como en las afectaciones que viven los hijos con el objetivo de dañar a la madre y se priva a los menores de una infancia digna y sana.

Según los últimos datos de la Dirección Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la capital del país tuvo un total de 6 mil 102 denuncias contra deudores alimentarios morosos en 2021; y cuatro mil 575 el año anterior; por lo que lejos de ser un problema que disminuya, el abandono económico y físico es una problemática que va en crecimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las que aboga por los derechos de los deudores alimentarios, con el respaldo de Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN desde el 5 de diciembre de 2019.

Publimetro conversó con Diana Luz Vázquez, madre de Sabina e impulsora de la ley que lleva su nombre: Ley Sabina; y Ana Francis López, diputada de la Ciudad de México por Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quién llevó la reforma al Congreso local.

Surgimiento de la iniciativa

Diana: La historia de Sabina —que es mi hija de cinco años— e s la historia de millones de infancias en México me parece que esta historia del abandono paterno, de la ausencia de los progenitores, se da desde la concepción.

En mi lucha con Ley Sabina se refleja mi determinación a no conformarme con las historias de las mujeres de mi casa : de mi mamá de mi abuela de mis tías; nosotras no conocemos lo que es un hombre proveedor en la familia. En general, a pesar de los múltiples problemas que enfrentamos como país en temas de violencia, no se están cuidando a las infancias del país.

Ana Francis: Diana Luz no está sola, son muchas mujeres las que están detrás y a partir de su propia historia llega esta propuesta. Las cuestiones básicas que tenemos que reconocer es que es un problema sistémico, que la sola orden de un juez no basta, hay que pensar cómo se soluciona esa circunstancia .

¿Funciona la Ley Sabina para ‘deudoras alimentarias’?

Diana Luz: La ley es Sabina es dirigida especialmente al problema que padecemos las madres.

Ana Francis: La violencia económica hacia las mujeres también es un asunto sistémico. En general los hombres ganan 30% más que las mujeres, y en ese sentido, si las mujeres tienen menos acceso a dinero, menos acceso a una vivienda , etcétera, pues se ven más atadas a circunstancias de violencia, a relaciones que no quieren.

¿En qué consiste Ley Sabina?

Diana Luz: El contenido de la Ley Sabina tiene que ver primero con la implementación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios que sea abierto al público para saber con tan solo un clic los datos de los que no pagan pensión y de los que se niegan a reconocer a sus infancias, esto con el fin de identificarlos y no permitir que ocupen un cargo público, ni tampoco en la administración estatal o municipal.

También estamos buscando que se reconozca en los Códigos Civiles el abandono de las mujeres embarazadas, para empezar a nombrar esta violencia . Queremos prevenir otros abusos como la violencia vicaria, que es la sustracción de los hijos e hijas cuando los padres se niegan a dar pensión, entonces queremos reglamentar para que no se pueda iniciar un proceso de inmediato o en el mismo sentido cuando se antecede o cuando ya está una pensión.

Que el juez no permita cambios en la guarda y custodia o de patria potestad porque lo que hacen es revictimizar a la madre y las orillan a que desistan en su proceso de demanda . También queremos meterlos a un buró de crédito para que sean investigados y quienes así lo ameriten —porque no coincida su declaración— se le dé seguimiento. Buscamos generar recursos específicos por parte de los estados para generar las pruebas de ADN a las infancias, o que sean costeadas por el padre, no por la madre como hoy es.

¿Cuál es la importancia de Ley Sabina?

Ana Francis: Ponerle perspectiva de género a la atención de este tipo de violencia, porque son procesos largos y la ley está hecha para evadir la pensión alimenticia. Abocarse en mirar las cosas con perspectiva de género para bajar la violencia . El feminicidio sabemos que es la expresión máxima, y cuando se hace el análisis, resalta que 8 de cada 10 casos llegan al feminicidio.

Los deudores son ladrones y son agresores, y eso lo tenemos que entender, y no solamente lo tenemos que entender las mujeres , pues tú ves la televisión, ves las películas, etcétera, y ves una narrativa en la que hay que respetar a tu papá a pesar de las circunstancias de maltrato. De las múltiples violencias que hoy afectan a las mujeres, la de pensión alimenticia es una violencia silenciada y normalizada, que ahí está y que afecta de sobremanera a las infancias y a las mujeres, pero que no se habla, no se menciona, porque nos han enseñado a callar y sentir vergüenza.

Proceso dentro del Congreso

Ana Francis: Tú como sociedad civil puedes ir y opinar, solicitar audiencia a las comisiones dictaminadoras y dar opiniones. Fiscalías, ministerios públicos policías, jueces y aplicadores de la ley van a dejar que tu ley sea letra muerta , a menos que estén relativamente de acuerdo; lo más conveniente es construirla con todas las instancias involucradas.

Trabajo con las colectivas a nivel nacional

Diana Luz: Las redes sociales son poderosísimas y maravillosas en el contexto de cualquier movilización, y la organización feminista también tiene parte. E l primer tendedero de Deudores Alimentarios que se hace en Oaxaca es convocado por Facebook, y ahí nos dimos cuenta primero que no éramos las únicas . Esta violencia vicaria tiene un antecedente, que es el pago de pensión alimenticia, entonces la ley Sabina busca que no se abran procesos, por ejemplo, al cambio de guarda y custodia, al cambio de patria potestad; primero se soluciona la pensión alimenticia y después hablemos de otros procesos.

¿La Ley tiene género?

Ana Francis: La Ley es Sabina está dirigida especialmente al problema que padecemos las madres, que es una gran mayoría de deudores alimentarios hombres , pero lo cierto es que la perspectiva de género es importantísima porque quienes están agrediendo, violentando, quienes no quieren pagar son los hombres, y quienes históricamente llevamos la carga de cuidado somos las mujeres, entonces la ley tiene un proceso de reivindicación de los derechos de las mujeres, pero no puede haber en ese país una ley que solamente sea aplicable a un género, tenemos mucha claridad sobre la ley.

¿Qué sigue para Ley Sabina?

Diana Luz: Uno de los grandes pendientes es el Registro Nacional de Deudores . Lo ideal sería que las mujeres no tuviéramos que requerir de un abogado o abogada para poder generar un proceso de pensión alimenticia, que fuera una responsabilidad del estado.

Mensaje a las mujeres que viven violencia económica

Ana Francis: Que se acerquen a las instancias a denunciar, se pueden acercar a la Secretaría de las Mujeres por medio de las Lunas, hay por lo menos una en cada Alcaldía , o se pueden acercar a la Fiscalía o a través del *765, que es la línea especializada en donde les va a orientar de a dónde ir, cómo ir, etcétera.