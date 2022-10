Consejero de Ricardo Monreal acusa a Sansores de ser la ‘Reina del Cash’

Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político del senador Ricardo Monreal Ávila, quien busca ser candidato de Morena a la elección presidencial de 2024, presentó, hora y media tarde, su programa Miércoles del León, para contrarrestar las acusaciones que hizo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del legislador.

Afirmó que la mandataria estatal no tiene autoridad política ni moral para acusar al senador, ya que ella representa a la vieja política y su carrera empezó gracias a Carlos Salinas de Gortari, a quien le reconoció haber ganado la elección presidencial de 1988, cuando lo acusaron de haberle robado la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas.

“La gobernadora no tiene autoridad moral ni política para darnos lecciones, no estoy de acuerdo con lo que representa, ella es la ‘Reina del Cash’. Además, cometió delitos por omisión, porque dice que le llegaron esas comunicaciones privadas, tiene la obligación de hacerlas del conocimiento del Ministerio Público; segundo, por comisión por la manipulación que ha hecho de la información; tercero, por difundir el material, la gobernadora no respeta la ley”.

También consideró que lo que quiere Sansores no es justicia, sino arrodillar a la aposición, como lo hizo con Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Alejandro Rojas también la señaló, así como a sus simpatizantes de tener dividido al país.

Añadió que su intención es descarrilar la candidatura de Ricardo Monreal, ya que él propone que la candidatura sea por medio de una elección interna y no por una encuesta, ya que ésta no otorga legitimidad ni autoridad política ni moral, por lo que no habría piso parejo si se decide por la primera opción.

“Morena tina que rectificar muchas cosas y ustedes quieren que Monreal no sea candidato a la presidencia, como le quitaron la candidatura a la jefatura de gobierno en 2018. Él lejos de irse, abonó para que se ganara la presidencia, Monreal piden elección primaria para elegir al candidato, porque la encuesta es un ejercicio estadístico y no da autoridad moral ni política”.

Finalmente, afirmó que Layda Sansores “y su clan” tienen 83 propiedades sin aclarar de dónde obtuvieron los recursos para hacerse de ellas, ya que la mayoría fueron pagadas de contado. Sobre esta información, dijo que fue un periodista quien se la hizo llegar, pero se reservará su nombre.

