Edomex es la entidad con más secuestros durante el sexenio de AMLO

El Estado de México es la entidad que mayor cantidad de secuestros acumula desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018. El Edomex registra 696 de los 4 mil 208 secuestros que contabiliza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022.

La baja en el delito del secuestro según datos del gobierno federal es una de las cifras más celebradas por la administración en turno. Los datos oficiales apuntan a que entre enero y septiembre de 2019 se cometieron mil 277 secuestros en México, 57.32% más que en 2022, cuando se reportaron 545.

No obstante, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, revelan que el secuestro es uno de los tres delitos con mayor cifra negra (subregistro de delitos) a nivel nacional con el 96.9%, donde el estado que gobierna Alfredo del Mazo no es la excepción.

En el Estado de México el porcentaje de delitos no denunciados o de los que no se inició una carpeta de investigación (cifra negra) corresponde al 92.8%, como reflejan datos de la ENVIPE 2022. Los secuestros no son algo nuevo para los mexiquenses, quienes han sido testigos de muchos de estos ilícitos, y en los últimos meses ha trascendido la privación ilegal de la libertad de menores de edad en el estado.

El pasado 10 de octubre, minutos antes de las 8:00 horas, un menor edad fue arrebatado de los brazos de su mamá mientras lo llevaba a la escuela en el municipio de Huehuetoca. La privación ilegal de la libertad del menor quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales y por el que dos días más tarde, el menor fue rescatado por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Edomex.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un menor es secuestrado en Huehuetoca, #EdoMéx. A punta de pistola se lo arrebataron a su madre. pic.twitter.com/9cB2UxekwR — Azucena Uresti (@azucenau) October 12, 2022

Un caso similar ocurrió en Nezahualcóyotl, donde el 11 de octubre un niño fue secuestrado en la calle San Marqueña de la colonia Benito Juárez, quien también fue recuperado un día más tarde por agentes de la FGJ del Edomex.

Se llevaron a un niño identificado como David Navarrete Castillo en la calle San Marqueña entre Chimalhuacán y Cielito Lindo en Nezahualcóyotl, ocurrió este martes 11 de octubre de 2022 a las 8am el niño se dirigía a la escuela cuando fue arrebatado de su mamá, compartir urgente pic.twitter.com/NjADO6kOjN — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) October 11, 2022

