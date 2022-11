¡Dejan un cochinero! Habitantes de Coyoacán explotan contra visitantes por Día de Muertos

Para muchos vivir en la colonia Del Carmen en Coyoacán es tener la oportunidad de formar parte de uno de los barrios plagado de cultura y riqueza gastronómica, la cual atrae el interés de turistas nacionales y extranjeros. Los vecinos que habitan esta zona se quejan del ruido, basura, cierre de calles y del caos vehicular que se genera e incluso les complica poder ingresar a su propia calle.

Cuando llegan las festividades del 15 de septiembre y Día de Muertos los habitantes de esta colonia ya se preparan para lo que vienen en estos festejos, donde se realizan diferentes actividades culturales y recreativas donde destaca la colocación de ofrendas, recorridos de leyendas, obras de teatro o simplemente los que asisten algunos de los restaurantes en este barrio coyoacanense.

A pesar de que el alcalde Giovani Gutiérrez anunció que para las celebraciones del Día de los Muertos se realizarán cierres vespertinos en la zona centro del 31 de octubre al 2 de noviembre, en un horario de 14:00 a 1:00 horas de la madrugada. Desde Miguel Ángel de Quevedo hasta Calle Xicoténcatl, todas las calles que rodean la zona estarán cerradas y habrá algunas calles que solo serán de acceso exclusivamente peatonal provisional.

Transitar en auto por la colonia Del Carmen #Coyoacán en estos momentos no es viable. Vengan sin carro 🚘, caminen, disfruten, no tiren basura en la calle. Si ya no pudieron dejar su nave asegúrense de no obstruir entradas de vecinos ni rampas para personas con discapacidad. pic.twitter.com/kJLKolz7Ww — ÁFRICA B (@Ifrikya) November 2, 2022

Tras dos años de encierro por la pandemia de Covid-19, la gente salió a las calles de la ciudad a visitar las alcaldías con mayor actividades culturales, como es Coyoacán, lo que ha provocado la molestia y una pesadilla para los habitantes de la zona centro de esta demarcación.

A través de las redes sociales los vecinos denunciaron que transitar por su colonia no es viable. Por lo que piden a la gente acuda sin auto y disfruten la demarcación caminando, ya que con los automóviles obstruyen las entradas de las casas de los vecinos, las rampas para personas con discapacidad. Asimismo, hacen el llamado que durante su vista no tiren basura en las calles.

“No hay baños públicos, no hay puntos de servicios médicos (solo vi una ambulancia cerrada), no hay letreros que indiquen hacia dónde vas (hay tanta gente y puestos que ya no distingues dónde estas) no hay plan de protección civil visible de la @Alcaldia_Coy”, escribe Lau Fey en su cuenta de Twitter.

Aglomeración en Coyoacán

Esta el comentario de @themiguebel que escribió: “aclarar que es culpa de la falta de coordinación de la alcaldía y la NO DE LA GENTE que va disfrutar su puente a Coyoacán... Si se hubiera coordinado espacios de estacionamientos suficientes y transporte público aceptable para llegar sin coche otra cosa hubiera Sido”.

No vengan a #Coyoacán es un caos, los franeleros cobran hasta 250 pesos por el lugar, muchos sobre la banqueta y estorbando entradas, total ausencia de las autoridades

La pregunta es ¿dónde está el Alcalde @giogutierrezag? https://t.co/8NuvJQXjS2 — Ana (@AnaCaliz) November 2, 2022

Franeleros se adueñan de la calle

Una de las quejas más importante de los vecinos, y los visitantes, son los franeleros que cobran hasta 250 pesos por un lugar de estacionamiento, muchos de los cuales son sobre la banqueta, en doble fila, sobre los camellones e incluso hasta en los retornos.

La situación ha sido tan caótica en estos días festivos que incluso algunos vecinos de la demarcación proponen que la alcaldía Coyoacán reparta tarjetones de acceso, en estas fechas, para los habitantes alrededor, como lo realiza Gustavo A. Madero, cada 12 de diciembre.

Los habitantes de la colonia Del Carmen señalan como culpable al alcaldía de Coayoacán por no tener una coordinación, por no haber implementado un dispositivo para evitar aglomeraciones de gente en las principales calles, evitar utilicen espacios públicos como estacionamiento y bloqueen los accesos de entrada de las casas.