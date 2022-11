¿Quién fue Dusty Springfield y por qué Google le dedica un doodle este 8 de noviembre?

Este 8 de noviembre la página de inicio de Google luce diferente, pues el motor de búsqueda celebra la vida de la cantante Dusty Springfield con un doodle animado. La cantante saltó a la fama en la década de 1960 y se convirtió en un icono de la época.

Springfield es recordada por su versatilidad en distintos géneros musicales, su presencia en el escenario y su característica cabellera rubia. Su exitosa carrera se extendió por más de cinco décadas y un día como hoy de 1963, Dusty lanzó su primer sencillo en solitario “I Only Want to Be with You”, que más tarde fue interpretada por Luis Miguel en su versión en español “Ahora te puedes marchar”.

Britain’s beloved pop singer and her blond beehive hairdo take the stage in today’s #GoogleDoodle! 🇬🇧



Learn more about Dusty Springfield here → https://t.co/Iwj2ZJE9rM pic.twitter.com/ncIcfBNTZJ — Google Doodles (@GoogleDoodles) November 8, 2022

¿Quién fue Dusty Springfield?

Dusty Springfield, cuyo nombre original fue Mary Isabel Catherine Bernadette O’Brien, nació el 16 de abril de 1939 en Londres, Inglaterra. Springfield fue una exitosa cantante que descubrió su amor por la música a una edad temprana y dedicó su vida a la interpretación tan pronto como salió de la escuela. Su carrera profesional comenzó cuando se unió a la agrupación Lana Sisters en 1958.

Poco después, Dusty se unió a Tom, su hermano, y a Tim Field para formar un grupo de pop-folk llamado The Springfields. En 1962, el grupo lanzó “Silver Threads and Golden Needles”, que llegó al top 20 en Estados Unidos, una hazaña poco común para un grupo británico de la época.

Aunque el grupo se disolvió, Dusty continuó con su carrera en solitario. A lo largo de la siguiente década, lanzó varios éxitos, como el abrumadoramente exitoso “You Don’t Have To Say You Love Me”. El punto más alto de su carrera llegó en 1968, cuando su álbum “Dusty in Memphis” que fue aclamado por la crítica en Estados Unidos y el Reino Unido.

Su carrera abarcó varios géneros y en los años 90 publicó su último álbum de estudio. En 1999 fue incluida a título póstumo en el Salón de la Fama del Rock and Roll y es reconocida como la mejor cantante pop británica de la historia.

Hoy es posible ver el doodle de Dusty Springfield en México, Chile, Argentina, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Lituania, Grecia, Japón y Australia.

¿Qué son los doodles?

Los doodles de Google son diseños espontáneos e interactivos que se realizan en el logotipo de la compañía con sede en Silicon Valley y se usan para conmemorar fechas importantes y festividades alrededor del mundo, así como las vidas de celebridades y personajes históricos.

La idea de decorar el logotipo de Google surgió en 1998 cuando los fundadores Larry Page y Sergey Brin rediseñaron el logotipo corporativo con el fin de anunciar que estaban fuera de la oficina por medio de un mensaje cómico. Sin embargo, el primer doodle público surgió dos años después cuando Google redecoró su logotipo con un diseño de la Toma de la Bastilla. Fue tan bien recibido que los doodles comenzaron a mostrarse con mayor regularidad.

Aunque los doodles surgieron para conmemorar festividades, actualmente representan un gran número de eventos alrededor del mundo, así como las vidas de personajes destacados por su contribución a la humanidad. En México, los doodles han celebrado fechas importantes como el Día de Muertos y el Día de la Independencia, además de mujeres destacadas como la medallista olímpica Soraya Jiménez, y a Matilde Montoya, la primera médica mexicana.