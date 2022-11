Sheinbaum responde a supuesta politización de feminicidio de Ariadna

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el feminicidio de Ariadna Fernanda -joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en una carretera de Tepoztlán, Morelos- no es un asunto político sino de justicia.

La mandataria capitalina negó los señalamientos de que el caso se ha politizado y enfatizó que hay pruebas contundentes de que se trató de un feminicidio y que si la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) no hubiera intervenido, la muerte de Ariadna hubiera quedado impune.

En tanto, reiteró que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quiso encubrir a los responsables.

“Lo que no queremos es que haya fiscales que encubran casos de feminicidio, pero que además, lo hagan por corrupción, eso se tiene que demostrar en el caso de Morelos; pero yo sigo sosteniendo, lo voy a sostener, porque no es que me haya adelantado en mis opiniones”

— - agregó.