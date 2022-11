Urgen intervención de expertos internacionales en caso de elefanta Ely

Organizaciones animalistas rechazaron el último diagnóstico de la elefanta Ely y urgieron a la intervención de expertos internacionales para su correcta evaluación, pues aseguran que es una falacia que esté en ‘buenas condiciones’.

A finales de octubre diputados de Morena que forman parte de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso capitalino, acudieron a una visita al zoológico para constatar el estado de salud de la elefanta, luego de mensajes en redes sociales que alertan sobre su situación.

Tras el recorrido en el Zoológico de San Juan de Aragón, en donde el paquidermo en cuestión habita desde 2012, los legisladores determinaron que Ely goza de bienestar animal, aunque señalaron que impulsarán la creación de una Comisión para vigilar el estado de salud de la elefanta.

Ese mismo día, activistas del colectivo ‘Abriendo Jaulas Abriendo Mentes’ se manifestaron, acusando que el diagnóstico de Ely no es el adecuado, además de que cuestionaron que diputados de otros partidos no fueron invitados a la evaluación, como Jesús Sesma, presidente de la Comisión, quien confirmó a través de sus redes que no fue requerido al evento.

Valoración cuestionable

En entrevista con Publimetro, Diana Valencia, titular de Abriendo Jaulas Abriendo Mentes’, explicó que las visitas programadas presentan a Ely en condiciones claramente diferentes a las que vive en su cotidianeidad, lo que las hace inadecuadas para cualquier tipo de evaluación objetiva que se requiera del caso.

“Si Ely está tan bien como se menciona, si las condiciones son tan positivas, si el cuidado es tan adecuado ¿por qué no permitirnos constatarlo? ¿qué es lo que esconden?” — - dijo.

Indicó que por ello la urgencia de que acepten a especialistas extranjeros que puedan constatar las condiciones de Ely y valorar si es candidata o no para su traslado a un santuario.

Refirió que por lo que ha observado el colectivo que representa durante seis años, Ely vive en un abandono absoluto por lo que su estado de salud es deplorable y su condición está lejos de estar en bienestar pues las estereotipias solo reflejan a un ‘cerebro gritando que no resiste la soledad en un ambiente inadecuado y con gran elementos que la estimulen’.

Aclaró que no se trata de un asunto político porque el colectivo no tiene esas motivaciones sino lo que pretende es que se forme un equipo y se sumen esfuerzos para evaluar profesionalmente a la elefanta y entonces decidir sobre lo que es mejor para su salud, a fin de darle una vida más digna en un ambiente apto para un animal de esta naturaleza.

Crece petición para trasladar a Ely

La petición para trasladar a la elefanta a un santuario en Change.org cada día suma más firmas. Hasta la fecha se tienen contabilizadas poco más de 159 mil bajo la insignia ‘Liberen a Ely’.

“Eventualmente se ha observado a Ely comiendo sus propias heces y golpeando su cabeza con la trompa y contra los barrotes. Es humillante para ella el mantenerla solitaria y en las condiciones actuales” — - se lee en la petición.

DATOS DE ELEFANTA ELY

Origen africano

Entre 37 y 39 años de edad

Rescatada de un circo

Llegó en 2012 al Zoológico de San Juan de Aragón

Presenta problema crónico en su pata derecha, dermatitis y estereotipias

Piden su traslado al Santuario de Elefantes en Brasil

DATO

10 años tiene Ely viviendo en el Zoológico de Aragón

