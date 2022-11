Qatar lamenta las críticas "racistas" al país basadas en "prejuicios y estereotipos"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Esta Copa del Mundo es probablemente la más escrita y comentada, incluso antes de que se haya lanzado un balón. Es muy lamentable que gran parte de estos comentarios se hayan desviado hacia la aceptación de la desinformación, el rechazo de los matices y la profundidad, y que a menudo se apoyen en tropos racistas basados en prejuicios y estereotipos de larga data sobre Oriente Próximo y el mundo árabe", señaló en un comunicado publicado este sábado.

Sin embargo, asegura que no huyen de las "críticas constructivas". "Nos comprometemos directamente y consideramos cada palabra. Nos hemos asegurado de que este torneo sea un faro de progreso, que contribuya a las reformas laborales de nuestro país, reconocidas internacionalmente", apuntó.

"Nuestra visión de este torneo era que debía servir de plataforma para tender un puente entre Oriente y Occidente, reconociendo nuestras diferencias y celebrando nuestra humanidad común a través de la pasión que, en última instancia, nos une: el fútbol", añadió.

En este sentido, recalcó que la "belleza" del Mundial es "que atrae a personas de todos los rincones de la tierra, de todas las profesiones y condiciones sociales", y deja "un legado de amistad y entendimiento que acaba con los malentendidos, los prejuicios y los estereotipos".

"Esto es muy importante para los 450 millones de personas de nuestra región, que viven y respiran el fútbol. Nuestros pueblos están unidos por la historia, la lengua, la cultura y las religiones. Los distintos países mantienen sus propias sutilezas. Lo que es indiscutible es que, desde Argelia hasta Qatar, el fútbol es nuestra pasión común. Desde 1930, hemos asistido a la creación de historia en todos los continentes durante la Copa del Mundo. Y esta vez, nos toca a nosotros que la historia se cree en nuestra tierra", prosiguió.

"A pesar de los que creen que Qatar y el mundo árabe no son aptos o no merecen ser anfitriones, los hechos sugieren que la gente no está de acuerdo: el 97% de las entradas están vendidas. Reino Unido está entre los cinco primeros mercados de esas ventas", continuó.

Además, aseguró que están "orgullosos" de lo que son y de sus valores, que defienden "la apertura, el diálogo entre los pueblos y la unión de las personas".

"El domingo por la noche, en Jor, se escribirá en la historia un momento histórico en el mundo árabe, cuando Qatar y Ecuador inauguren la Copa del Mundo. La ceremonia de apertura y el saque de honor pondrán fin a un largo y, a veces, arduo camino de 12 años desde que se nos concedió el derecho a albergar el mayor acontecimiento del mundo por primera vez en nuestra región", concluyó.