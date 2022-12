“El primero que hace grilla se va”, amaga asesor argentino de Salomón Jara a secretarios

Medios de Oaxaca circularon un audio en el que el presunto asesor argentino del gobernador Salomón Jara, René Palacios, señala las directrices de Comunicación Social que deberán acatar los secretarios de gobierno de la entidad, “ya saben que hay una línea estratégica”, se alcanza a escuchar en la grabación de menos de cuarenta segundos.

“Tenemos que acostumbrar al orden, nosotros le marcamos el esquema a los secretarios, no es al revés. Acá no hay, el primero que hace grilla se va, eso que le quede claro a todos, no importa quién sea. Estamos en condiciones de decirles a los secretarios que va a haber consecuencias, Comunicación Social somos nosotros. No vamos a hablar siempre con los medios”.

— Se escucha en el presunto audio de René Palacios.