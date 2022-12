Agenda Informativa de Europa Press para el 16 de diciembre ( 1 )

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este viernes, 16 de diciembre, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.00 horas: En Montreal, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera participa en la XV Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP15) de Diversidad Biológica.

-- 08.35 horas: El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, es entrevistado en 'Las Mañanas' de RNE.

-- 09.10 horas: La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, es entrevistada en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

-- 09.15 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, es entrevistada en programa 'El Món', de RAC 1.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Reina Letizia asiste a la Reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud. Sede de ENDESA. Calle de la Ribera del Loira, 60.

-- 11.00 horas: En Madrid, cSIF convoca una huelga para los empleados de todos los juzgados de España que se concentran delante de sus sedes judiciales contra la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO). Juzgados Plaza de Castilla.

-- 11.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene en el homenaje que el Ateneo de Madrid rinde a Carmen de Burgos con motivo del 155 aniversario de su nacimiento. Atención a medios a las 11h. Calle del Prado, 21.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de clausura de los cursos de Defensa Nacional. Centro de Estudios Superiores de la Defensa (CESEDE). Paseo de la Castellana, 61.

-- 12.00 horas: En Madrid, el sindicato policial JUPOL convoca una concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla para mostrar su apoyo a los tres policías nacionales de Vallecas imputados por un delito de homicidio.

-- 13.20 horas: El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, es entrevistado en 'Mediodía' en COPE Valladolid.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas:La ministra de defensa, Margarita Robles, comparece en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados. Sala Mariana Pineda.

-- 09.00 horas: Jornada Antigypsyism during the Franco's Dictatorship in Spain: Truth, Memory and Justice. Sala Ernest Lluch.

-- 09:00 horas: Jornada En torno a la Ley Trans. Sala Constitucional.

AUTONOMÍAS

-- 10.15 horas: En Tarragona, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visita el Castillo de Vallmoll. Posteriormente, a las 10.45 horas, visita las obras del túnel de Lilla de la autovía A-27 en Coll de Lilla. .

-- 10.30 horas: En Soria, secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visita las obras de renovación de la base BRIF de Lubia. Base del MITECO-BRIF, Lubia.

-- 10.30 horas: En Cáceres, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presenta, junto con la comisaria de Cohesión y Reformas de la Ministra de Hacienda y Función Pública Unión Europea, Elisa Ferreira, el Acuerdo de Asociación de España 2021-2027. Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. Previamente, a las 10.00 horas, atiende a los medios de comunicación.

-- 10.40 horas: En Cádiz, el Rey Felipe VI visita a unidades de la fuerza de infanteria de marina, en el Tercio de armada (TEAR) y el Tercio Sur (TERSUR). Acuartelamiento de San Carlos. San Fernando.

-- 10.45 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en el II Congreso 'Justicia y Sostenibilidad Democrática: la respuesta contra la violencia de género'. Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Avenida Carretera del Rincón, s/n. (09.45 hora local). Tras el acto, 11.30 hora peninsular, atiende a los medios de comunicación.

-- 11.00 horas: En Puertollano (Ciudad Real), el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, atienden a los medios de comunicación. Fuente Agria, Paseo de San Gregorio, 79. Posteriormente, visitan el belén de la Asociación Española Contra el Cáncer. Calle Gran Capitán, 2.

-- 11.30 horas: En Valladolid, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, desarrolla toda su jornada de trabajo en las ciudades de Valladolid y Palencia. Sede de IU Valladolid. Calle Jardines, 1.

-- 11.30 horas: En Ciudad Real, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, inaugura 'Promueve VI: Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación de la Provincia de Ciudad Real'.Anteriormente, atiende a los medios de comunicación. Recinto Ferial. Camino Viejo de Alarcos, 30. Posteriormente, a las 17.15 horas, visita la exposición del Centro de Interpretación 'Molinos de la Mancha, Gigantes del Quijote'. Campo de Criptana. A las 18.15 horas, inaugura el alumbrado artístico de los restos arqueológicos de los molinos históricos del Catastro del Marqués de la Ensenada.

-- 14.00 horas: En Valladolid, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, clausura el seminario de la Fundación Concordia y Libertad "Desinformación e injerencias en campañas electorales". Cortes de Castilla y León.

-- 17.30 horas: En Azuqueca de Henares (Guadalajara), la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, interviene en el XI Congreso Autonómico de NNGG Castilla-La Mancha. Posteriormente, a las 20:00 horas, intervendrán el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y presidenta nacional de NN.GG, Beatriz Fanjul. Centro de Ocio "Río de Henares".

-- 19.00 horas: En Valencia, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantiene una reunión con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana; a las 12.45 horas, asiste a la reunión del jurado del XXXI Premio de Convivencia - Fundación Profesor Manuel Broseta; y a las 19.00 horas, clausura el acto del PP 'En defensa de un gran país', en la Feria Valencia, avenida de les Fires.