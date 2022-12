Sheinbaum revela fecha de reapertura de L12 y niega costo político por tragedia

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México reabrirá de forma parcial el próximo 15 de enero del 2023, fecha en que se estará cumpliendo un año ocho meses de la tragedia que dejó como saldo 26 muertos y más de 100 heridos por el colapso en una de las trabes del viaducto elevado.

Durante un recorrido para supervisar la operación de pruebas en el tramo subterráneo de la Línea Dorada -que va de Mixcoac a Atlalilco-, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esta parte será la primera que abrirá a principios del próximo año y posteriormente se dará a conocer información sobre la reapertura del segmento elevado, aunque aseguró que ya hay un ‘avance significativo’.

En tanto, al ser cuestionada sobre si la tragedia tiene un costo político, la mandataria capitalina lo descartó y aseguró que ha hecho su trabajo ‘con convicción, verdad y transparencia’.

“Yo no creo que tenga un costo político, no lo creo, cuando uno hace su trabajo, lo hace con convicción, con verdad y con transparencia no tiene porque haber un costo”

— - enfatizó.